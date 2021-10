Κοινωνία

“Μπάλλος” - Πικέρμι: Έρευνες της ΕΜΑΚ για αγνοούμενο

Συναγερμός σήμανε έπειτα από τηλεφώνημα για παράσυρση αυτοκινήτου από χείμαρρο.

Συναγερμό στην Πυροσβεστική προκάλεσε, το απόγευμα, τηλεφώνημα πολίτη στο “112”, ο οποίος ανέφερε ότι είδε να παρασύρεται ΙΧ αυτοκίνητο από ρέμα, όταν επιχείρησε να περάσει “ιρλανδική διάβαση” στην περιοχή Ήμερος Πεύκος στο Πικέρμι Αττικής.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα και ομάδα της ΕΜΑΚ για έρευνες στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί αυτοκίνητο, παρά το γεγονός ότι η σταθμή του νερού έχει πέσει πολύ. Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν ευσταθεί η πληροφορία.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από την Πυροσβεστική, ένα άνδρας πήρε τηλέφωνο στο Α.Τ. Πικερμίου και ανέφερε πως είναι εκείνος που εγκατέλειψε το όχημα και ότι είναι σώος.

Η κακοκαιρία “Μπάλλος” αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ώρες, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.

