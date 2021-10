Κοινωνία

“Μπάλλος”- Αττική: Έως και 147 τόνοι νερού ανά στρέμμα!

Άνοιξαν… οι ουρανοί στο λεκανοπέδιο. Δείτε αναλυτικά τις περιοχές όπου έπεσαν οι μεγαλύτερες ποσότητες νερού.

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες από την κακοκαιρία «Μπάλλος» στην Αττική και ιδιαίτερα στην πόλη των Αθηνών, άφησαν περισσότερα από 140 χιλιοστά βροχής σε κάποιες περιοχές, προκαλώντας πληθώρα προβλημάτων.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχόπτωσης καταγράφηκαν στους σταθμούς Πατησίων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών-meteo (147 χιλιοστά), Αμπελοκήπων (145 χιλιοστά), Περιστερίου (139 χιλιοστά) και Υμηττού-Δάφνης (130). Ένα χιλιοστό ύψους βροχής αντιστοιχεί σε ένα τόνο νερού ανά στρέμμα, επομένως επί παραδείγματι, στην περιοχή των Πατησίων, από το πρωί οπότε ξεκίνησαν οι βροχοπτώσεις, έως το απόγευμα της Πέμπτης, έπεσαν 147 τόνοι νερού ανά στρέμμα.

Οι περιοχές στην Αττική που κάηκαν στις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, δέχτηκαν μικρότερους όγκους νερού, με εξαίρεση την περιοχή του Τατοΐου όπου έπεσαν 101 χιλιοστά βροχής.

