Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάλλος”: Έκτακτα προληπτικά μέτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ανακοινώσεις Στυλιανίδη μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης σύσκεψης στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας “Μπάλλος” που σαρώνει τη χώρα, ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης.

Για προληπτικούς λόγους, όπως τόνισε, λαμβάνονται τα εξής μέτρα:

Από τη 01:00 έως τις 08:00 απαγόρευση διέλευσης όλων των ΙΧ οχημάτων και των ΜΜΜ σε Κηφισό και παραλιακή . Για τα φορτηγά οχήματα θα εκτιμηθεί ανάλογα με την ένταση του φαινομένου και σε συνεννόηση με την Τροχαία θα δίνονται οδηγίες.

. Για τα φορτηγά οχήματα θα εκτιμηθεί ανάλογα με την ένταση του φαινομένου και σε συνεννόηση με την Τροχαία θα δίνονται οδηγίες. Κλειστές όλες οι δημόσιες υπηρεσίες στην Αττική, εκτός από τις αναγκαίες για τη διαχείριση του φαινομένου και των Υπηρεσιών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ενθαρρύνεται η τηλεργασία σε όλο τον ιδιωτικό τομέα στην Αττική

Κλειστά τα σχολεία σε Κέρκυρα , Σάμο , Ικαρία , καθώς και σε Αττική , Εύβοια και Χαλκιδική . σε, καθώς και σεκαι

Κλειστοί οι βρεφονηπιακοί σταθμοί , τα ΚΔΑΠ και οι δομές ΑΜΕΑ σε Αττική , Εύβοια , Χαλκιδική , Κέρκυρα , Σάμο , Ικαρία . , τακαι οισε

Αξιοποιούνται όλα τα αναγκαία μέσα από ιδιωτικές εταιρείες, έτσι ώστε ο ιδιωτικός τομέας να συνδράμει στην αντιμετώπιση των φαινομένων.

«Όλα αυτά τα μέτρα είναι προληπτικά. Δεν υπάρχει οτιδήποτε που να δικαιολογεί πανικό, αλλά όπως πάντα η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία», υπογράμμισε ο κ. Στυλιανίδης.

Σχετικά με την εξέλιξη της κακοκαιρίας ο κ. Στυλίανίδης είπε ότι θα υπάρχει επιδείνωση του επικίνδυνου καιρικού φαινομένου, ειδικά στην Αττική, από τις 03:00 μέχρι τις 06:00. Τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα συνεχίσουν την πορεία τους και θα επηρεάσουν την Εύβοια και τη Χαλκιδική σε μεταγενέστερο στάδιο, ενώ από αύριο υπάρχει, επίσης, σοβαρό ενδεχόμενο να επηρεαστούν τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, κυρίως η Σάμος και η Ικαρία.

Είχε προηγηθεί η έκτακτη σύσκεψη στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μησοτάκη, με τη συμμετοχή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Στυλιανίδη, του Υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη, του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα, του Υφυπουργού Υποδομών Γιώργου Καραγιάννη, του υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου, του Αρχηγού της ΕΛΑΣ Μιχαήλ Καραμαλάκη και του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη.

Κλειστά δικαστήρια και εισαγγελίες στην Αττική

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης αναστέλλονται οι εργασίες όλων των δικαστηρίων και εισαγγελιών της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής για την Παρασκευή, λόγω των αιφνιδίων και έντονων καιρικών φαινομένων.

Από την αναστολή εργασιών εξαιρούνται οι υποθέσεις που αφορούν αυτόφωρα κακουργήματα και πλημμελήματα, καθώς επίσης και οι υποθέσεις που χρήζουν άμεσου χειρισμού λόγω επείγοντος χαρακτήρα.

Κλειστά σχολεία σε Ζάκυνθο, Κορινθία και Λακωνία

Κλειστά θα παραμείνουν την Παρασκευή όλα τα σχολεία σε δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, για προληπτικούς λόγους, εξαιτίας των μετεωρολογικών προγνώσεων για δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Ειδικότερα, θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στους Δήμους Κορινθίων, Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, Νεμέας και Σικυωνίων.

Επίσης, κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και όλοι οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στη Λακωνία, λόγω της κακοκαιρίας.

Με απόφαση του δημάρχου Ζακύνθου, Νικήτα Αρετάκη, κλειστά θα μείνουν όλα τα σχολεία, όλων βαθμίδων εκπαίδευσης της Ζακύνθου, λόγω των εντόνων καιρικών φαινομένων που πλήττουν το νησί.

Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας για Αμυντική Συμφωνία με ΗΠΑ: “Ασπίδα προστασίας” της Ελλάδας

Επίθεση με βιτριόλι - Κατηγορούμενη: “Πήρα την ιδέα για το υγρό από την τηλεόραση”

Πετρέλαιο θέρμανσης: πρεμιέρα με τιμές “φωτιά”