Κοινωνία

“Μπάλλος” – Αττική: αποσύρθηκαν οι συρμοί του Τραμ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συρμοί αποσύρθηκαν στα αμαξοστάσια και η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί το πρωί της Παρασκευής.

Οι συρμοί του Τραμ αποσύρθηκαν προληπτικά από την κυκλοφορία στις 21:00 το βράδυ της Πέμπτης 14/10/2021 κατόπιν ενημέρωσης της Μετεωρολογικής υπηρεσίας για επερχόμενα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Οι συρμοί θα παραμείνουν στο Αμαξοστάσιο ως τις 8 το πρωί της Παρασκευής 15/10/2021, οπότε και θα επανεξεταστούν οι συνθήκες για την λειτουργία της Γραμμής.

Οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό λειτουργούν κανονικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας για Αμυντική Συμφωνία με ΗΠΑ: “Ασπίδα προστασίας” της Ελλάδας

Επίθεση με βιτριόλι - Κατηγορούμενη: “Πήρα την ιδέα για το υγρό από την τηλεόραση”

Πετρέλαιο θέρμανσης: πρεμιέρα με τιμές “φωτιά”