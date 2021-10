Πολιτική

Γεννηματά: Οι ευχές του Βαρθολομαίου και οι διεργασίες για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τη Φώφη Γεννηματά είχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες Κεγκέρογλου και Γερουλάνου για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επικοινώνησε τηλεφωνικά, με τη Φώφη Γεννηματά, στην οποία ευχήθηκε να έχει κουράγιο και δύναμη, και να ξεπεράσει σύντομα τη νέα δοκιμασία που αντιμετωπίζει, ώστε να επιστρέψει το ταχύτερο στην οικογένειά της και στα πολυεύθυνα κοινοβουλευτικά καθήκοντά της.

Εν τω μεταξύ, νωρίτερα σήμερα ανακοινώθηκαν δύο νέες υποψηφιότητες για την προεδρία του Κινήματος Αλλαγής, στον απόηχο της απόσυρσης της υποψηφιότητας της Φώφης Γεννηματά, για λόγους υγείας.

Ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Βασίλης Κεγκέρογλου και ο πρώην Υπουργός και νυν δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Αθηναίων, Παύλος Γερουλάνος, δημοσιοποίησαν την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν την ηγεσία του Κινήματος, ζητώντας χρόνο για να συγκεντρώσουν τις απαραίτητες υπογραφές.

