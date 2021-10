Κοινωνία

“Μπάλλος”: Δύσκολη νύχτα στην Αττική - Πώς θα εξελιχθεί η κακοκαιρία (βίντεο)

Έκτακτα μέτρα ανακοίνωσε ο Στυλιανίδης. Επί ποδός ο κρατικός μηχανισμός. Σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η κακοκαιρία “Μπάλλος” συνεχίζει την προέλασή της, συνοδευόμενη από ισχυρές βροχές και καταιγίδε, προκαλώντας τεράστια προβλήματα ανά την επικράτεια. Το κύμα κακοκαιρίας ξεκίνησε από τα δυτικά και επεκτείνεται σταδιακά στην υπόλοιπη χώρα.

Τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα πλήξουν με σφοδρότητα την Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Ακολούθως θα συνεχίσουν την πορεία τους και θα επηρεάσουν την Εύβοια και τη Χαλκιδική σε μεταγενέστερο στάδιο, ενώ υπάρχει, επίσης, σοβαρό ενδεχόμενο να επηρεαστούν τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, κυρίως η Σάμος και η Ικαρία.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, ανακοίνωσε τη λήψη έκτακτων μέτρων για προληπτικούς λόγους. Μεταξύ αυτών, είναι η απαγόρευση διέλευσης όλων των ΙΧ οχημάτων και των ΜΜΜ σε Κηφισό και παραλιακή.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κηφισό και Λ. Ποσειδώνος

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Ανακοινώνεται ότι για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας προς τον σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων και λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας Ι.Χ.Ε. οχημάτων και οχημάτων μεταφοράς επιβατών (λεωφορεία: Δ.Χ. και Ι.Χ., ΚΤΕΛ, δημοτικής συγκοινωνίας, αστικής συγκοινωνίας) κατά τις ώρες 01.00΄ έως 08.00΄ της 15-10-2021 και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας των παρακάτω οδικών αξόνων:

Λ. Κηφισού , στο τμήμα της από το ύψος του Α/Κ Παραλιακής Λεωφόρου (χ/θ 0,000) έως το ύψος του Α/Κ Μεταμόρφωσης (χ/θ 15,571) και,

, στο τμήμα της από το ύψος του Α/Κ Παραλιακής Λεωφόρου (χ/θ 0,000) έως το ύψος του Α/Κ Μεταμόρφωσης (χ/θ 15,571) και, Παραλιακή Λεωφόρος Ποσειδώνος, στο τμήμα της από το ύψος του Α/Κ Λ. Κηφισού έως το ύψος της συμβολής της με τη Λ. Βουλιαγμένης.

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δύνανται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, αναλόγως των επικρατουσών καιρικών συνθηκών. Του ανωτέρω περιορισμού εξαιρούνται τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης, τα οχήματα κρατικών και λοιπών υπηρεσιών. Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων».

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στις περιοχές που δοκιμάζονται από την κακοκαιρία. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μίλησε το απόγευμα για Αττική, Εύβοια, Χαλκιδική, Κέρκυρα, Σάμο, Ικαρία. Ωστόσο, ακολούθησαν τις επόμενες ώρες ανακοινώσεις από τις τοπικές Αρχές για κλείσιμο σχολείων και σε Ζάκυνθο, Κορινθία, Λακωνία.

Τον γύρο του κόσμου μέσω των διεθνών ειδησεογραφικών πρακτορείων έκαναν οι εικόνες από το “βυθισμένο” λεωφορείο στην παλιά Λ. Ποσειδώνος, το οποίο οι επιβάτες εγκατέλειψαν σχεδόν… κολυμπώντας.

Σχολικό συγκρότημα στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής πλημμύρισε και οι μαθητές έφτιαξαν αυτοσχέδια γέφυρα με θρανία, προκειμένου να καταφέρουν να βγουν.

Στον απεγκλωβισμό πολλών επιβατών ΙΧ αυτοκινήτων που ακινητοποιήθηκαν ή παρασύρθηκαν από την υπερχείλιση του ρέματος, μετά από τη σφοδρή βροχόπτωση που έπληξε το μεσημέρι την Κέρκυρα, προχώρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στη Μεσογγή και τα Μωραΐτικα.

Η Ιθάκη “βούλιαξε” από την έντονη βροχόπτωση και οι Αρχές αποφάσισαν να σπάσουν το μουράγιο της παραλιακής για να πέσουν τα νερά στη θάλασσα.

Κατολισθήσεις και πλημμύρες προκλήθηκαν στην Κρήτη, όπου προβλήματα παρουσιάζει το επαρχιακό δίκτυο σε διάφορα σημεία.

