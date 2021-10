Αθλητικά

Εθνική Ελπίδων: Ο κορονοϊός “θερίζει” την ομάδα

Νέα συρροή κρουσμάτων μετά τα αρχικά 13 που οδήγησαν στην αναβολή της αναμέτρησης με το αντίστοιχο συγκρότημα της Κύπρου.

Ο κορονοϊός εξακολουθεί να «θερίζει» την Εθνική Ελπίδων, καθώς μετά τα 13 θετικά κρούσματα που ανιχνεύθηκαν σε παίκτες και μέλη της αποστολής πριν το ματς με την Κύπρο (σ.σ. ο αγώνας αναβλήθηκε), άλλα έξι άτομα (τέσσερις ποδοσφαιριστές και δύο από το τεχνικό επιτελείο) βρέθηκαν να έχουν προσβληθεί από τον ιό και τέθηκαν σε καραντίνα.

Οι διεθνείς επέστρεψαν με δύο διαφορετικές πτήσεις από το «νησί της Αφροδίτης». Όσοι βρέθηκαν θετικοί παραμονές του ματς γύρισαν στην Ελλάδα με πτήση τσάρτερ, ενώ οι υγιείς με κανονική πτήση.

Από τα επαναληπτικά τεστ που έγιναν, όμως, ανιχνεύθηκαν άλλα έξι κρούσματα, εκ των οποίων τα τέσσερα αφορούν παίκτες και τα άλλα δύο μέλη του τεχνικού τιμ. Την Παρασκευή (15/10) θα γίνουν νέα τεστ στους υπόλοιπους, για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει περαιτέρω διασπορά του ιού.

Οι παίκτες που έχουν βρεθεί θετικοί στην Covid-19, επέστρεψαν στις ομάδες τους και τέθηκαν απευθείας σε καραντίνα, όπως προβλέπει το υγειονομικό πρωτόκολλο. Νωρίτερα με ενημέρωσή του ο ΠΑΟΚ είχε κάνει γνωστό ότι οι Τσιγγάρας και Τσαούσης είναι μεταξύ αυτών που έχουν προσβληθεί από κορονοϊό.

