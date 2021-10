Κοινωνία

“Μπάλλος”: Άνοιξαν Κηφισός και παραλιακή - Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Αττική εξαιτίας της κακοκαιρίας. Πού θα "χτυπήσει" σήμερα ο "Μπάλλος".

Αρκετά είναι τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η κακοκαιρία «Μπάλλος» στην Αττική, αλλά και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από τη δυνατή βροχή δρόμοι πλημμύρισαν και αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν ενώ σε ορισμένα σημεία χρειάστηκε να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων για την ασφάλεια των οδηγών.

Άνοιξαν ο Κηφισός και η παραλιακή, νωρίτερα από τις 8:00 που ήταν προγραμματισμένο, καθώς ο δρόμος είχε κλείσει με εντολή της αστυνομίας αφού ο καιρός και συγκεκριμένα η κακοκαιρία Μπάλλος επελαύνουν στη χώρα μας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας κάνει γνωστό που δεν κινούνται τα οχήματα:

Λόγω συσσώρευσης υδάτων διακοπή κυκλοφορίας Ε.Ο. Μεγάρων Αλεποχωρίου, ρεύμα από Μέγαρα προς Αλεποχώρι, στη θέση Λουμπα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ολυμπιονικών στα Γλυκά Νερά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από την οδό Λαυρίου μέχρι την οδό Σπατών.

Λόγω συσσώρευσης υδάτρων διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πειραιώς και στα δυο ρεύματα από την Λ. Πέτρου Ράλλη έως την οδό χαμοστέρνας

Λόγω συσσώρευσης υδάτρων διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην παλαιά Λ. Ποσειδώνος από την οδό Επανεινώνδα έως το ύψος καταστήματος “JUMBO” και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία την Παρασκευή

Για την Παρασκευή, σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, προβλέπεται κακοκαιρία σε όλη τη χώρα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Από το απόγευμα τα φαινόμενα στα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 5 με 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν άνεμοι νότιοι-νοτιοανατολικοί, 6 με 7, στα πελάγη 8 και πιθανώς στο Αιγαίο πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

