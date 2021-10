Οικονομία

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ξεκινά η διάθεση του στους καταναλωτές

Με αυξημένες τιμές η εκκίνηση της περιόδου θέρμανσης.



Κοντά στο 1,14 ευρώ το λίτρο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα σήμερα στην αγορά το πετρέλαιο θέρμανσης, τιμή που είναι σημαντικά αυξημένη σε σχέση με πέρυσι όταν η εκκίνηση της περιόδου θέρμανσης έγινε στα 0,8 ευρώ.

Ωστόσο σύμφωνα με πηγές της αγοράς το ενδιαφέρον των καταναλωτών είναι περιορισμένο, είτε επειδή η πλειονότητα διαθέτει απόθεμα πετρελαίου από την περυσινή περίοδο και δεν βιάζεται να προχωρήσει σε ανεφοδιασμό, είτε επειδή ελπίζουν σε καλύτερες τιμές το επόμενο διάστημα. Κάτι που εξαρτάται από την εξέλιξη των διεθνών τιμών του πετρελαίου και της ισοτιμίας ευρώ - δολαρίου.

Σημειώνεται ότι στη λήξη της περιόδου θέρμανσης, τον περασμένο Απρίλιο η τιμή του πετρελαίου διαμορφώθηκε κοντά στο 1 ευρώ.

Οι τιμές αυτές αφορούν παραδόσεις πάνω από 1.000 λίτρα στα μεγάλα αστικά κέντρα ενώ σε περιοχές όπου το κόστος μεταφοράς είναι αυξημένο (πχ νησιά) και για μικρότερες ποσότητες η τιμή είναι έως και 10 λεπτά ανά λίτρο υψηλότερη.

Σημαντικό τμήμα των ανατιμήσεων αντισταθμίζεται από το αυξημένο σε σχέση με πέρυσι επίδομα θέρμανσης το οποίο εκτός από το πετρέλαιο χορηγείται και σε όσους θερμαίνονται με φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα και βιομάζα (πέλετ).

Ανάλογα μέτρα λαμβάνονται για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια.

Συγκεκριμένα:

Στο ρεύμα θα καταβληθεί επιδότηση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που ηλεκτροδοτούνται από το δίκτυο χαμηλής τάσης, ίση με 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τις καταναλώσεις μέχρι 300 κιλοβατώρες το μήνα. Έτσι, η επιδότηση διαμορφώνεται σε 18 ευρώ το μήνα (από 9 ευρώ που ήταν με βάση τις αρχικές εξαγγελίες). Η χρηματοδότηση του μέτρου θα προέλθει κυρίως από τα έσοδα του Δημοσίου από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, Για καταναλώσεις από 300 - 600 κιλοβατώρες αναμένεται η παροχή πρόσθετων εκπτώσεων από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές. Για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου η επιδότηση διαμορφώνεται στα 80 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ή 24 ευρώ το μήνα.

Στο φυσικό αέριο ανακοινώθηκε από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας η χορήγηση έκπτωσης 15 % προς τους πελάτες της, προκειμένου να την μετακυλίσουν στους τελικούς καταναλωτές. Η τιμή του φυσικού αερίου για οικιακή κατανάλωση από μεγάλο προμηθευτή διαμορφώθηκε τον περασμένο μήνα στα 0,05401 ευρώ ανά κιλοβατώρα έναντι 0,0155 ευρώ το Σεπτέμβριο του 2020.

