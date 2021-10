Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι – Λύτρας: Δεν υπάρχει το κατάστημα που λέει η κατηγορούμενη ότι πήρε το υγρό

Ο δικηγόρος της Ιωάννας Παλιοσπύρου αποκάλυψε όλα όσα έγιναν κατά την διάρκεια της απολογίας της κατηγορούμενης.

Για το όσα συνέβησαν στο δικαστήριο στην δίκη για την επίθεση με βιτριόλι στην Ιωάννα Παλιοσπύρου και τα όσα είπε η κατηγορούμενη στην απολογία της η κατηγορούμενη, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο δικηγόρος του θύματος Απόστολος Λύτρας.

Όπως είπε η Ιωάννα άκουγε σιωπηλή την κατηγορούμενη όταν έλεγε ότι κινδύνευε η σχέση της με τον 40χρονο από αυτήν και ότι πήρε την ιδέα να της ρίξει βιτριόλι από ντοκιμαντέρ που είδε στην τηλεόραση.

Σύμφωνα με τον κ. Λύτρα, η κατηγορούμενη είπε στο δικαστήριο ότι της «καρφώθηκε» η ιδέα ότι κινδυνεύει η σχέση της από την Ιωάννα και τόνισε ότι αυτό που προσπαθεί να κάνει η 37χρονη είναι να πείσει ότι η ποσότητα του υγρού που έριξε δεν ήταν μεγάλη κι ότι δεν είχε πρόθεση να την σκοτώσει.

επίσης, όπως είπε ο κ. Λύτρας, η κατηγορούμενη φαίνεται να λέει ψέματα για το πως και από που προμηθεύτηκε το υγρό, καθώς όπως αποκάλυψε δεν υπάρχει τέτοιο κατάστημα στο σημείο που λέει ότι το πήρε.

