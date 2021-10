Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Δημόπουλος: “Καμπανάκι” για τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού

Τι είπε για τον αριθμό των κρουσμάτων και τους θανάτους. Πως η κακοκαιρία επηρεάζει την πανδημία. Γιατί ο ιός της γρίπης θα μας βρει φέτος "απροστάτευτους".



«Καμπανάκι» για τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμών κατά του κορονοϊού στην χώρα έκρουσε ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Δημόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

Αναφερόμενος στο κατά πόσο η κακοκαιρία επηρεάζει την πανδημία ο κ. Δημόπουλος τόνισε ότι αυτό «δημιουργεί συγχρωτισμό και μη ελεγχόμενες καταστάσεις, η θερμοκρασία είναι χαμηλή και προκαλεί συνθήκες που συμβάλουν στην παραμονή της πανδημίας ως πρόβλημα»

Μιλώντας για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού ο κ. Δημόπουλος είπε πως «είναι σαφές σε όλους ότι έχουμε ένα ποσοστό συμπολιτών μας που δεν έχουν εμβολιαστεί. Η κινητικότητα προς αυτή την κατεύθυνση είναι πολύ μικρή και δυστυχώς ο αριθμός των κρουσμάτων παραμένει υψηλός», όπως και ο αριθμός των ανθρώπων που χάνουν την ζωή τους από επιπλοκές του ιού».

Χαρακτήρισε, επίσης, σημαντικό στις ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ να αναφέρεται πόσοι ειναι εμβολιασμένοι και πόσοι ανεμβολίαστοι, που χάνουν την ζωή τους και για όσους νοσηλεύονται στις ΜΕΘ.

Για τον ιό της γρίπης ο κ. Δημόπουλος, τόνισε ότι «για δυο χρόνια το ποσοστό των ανθρώπων που εξετέθει στον ιό ήταν πολύ μικρός με αποτέλεσμα φέτος ο ιός να μας βρει απροστάτευτους, εκτός αν προστρέξουμε να κάνουμε το εμβόλιο κατά της γρίπης», το οποίος όπως είπε μπορεί να γίνει παράλληλα με αυτό του κορονοϊού.

