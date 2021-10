Life

“Ενώπιος Ενωπίω” - Παπούλια: Η φήμη της ντίβας και ο Νίκος Σεργιανόπουλος (βίντεο)

Η Εβελίνα Παπούλια απαντά πώς της βγήκε το όνομα ότι "καβάλησε το καλάμι" και περιγράφει πώς βίωσε τον χαμό του φίλου της Νίκου Σεργιανόπουλου.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχθηκε στο «Ενώπιος Ενωπίω» την Εβελίνα Παπούλια.

Η δημοφιλής ηθοποιός σε μία συνέντεξη καρδιάς μίλησε για την διαδρομή της στην τηλεόραση και το θέατρο από την αρχή της καριέρας της έως σήμερα και πώς βίωσε τον χαμό του φίλου της Νίκου Σεργιανόπουλου.

Πως μου βγήκε το όνομα ότι καβάλησα το καλάμι

“Με τους “Δύο Ξένους” αναγκάστηκα να λέω “όχι” γιατί ήταν τόσο πολλά τα αιτήματα για συνεντεύξεις και έτσι έβγαλα τη φήμη ότι την ψώνισα, ότι καβάλησα το καλάμι” περιέγραψε. “Δεν με ενδιέφερε να γίνω σταρ” τονίζει.

Μετά την σαρωτική επιτυχία της σειράς των Ρήγα- Αποστόλου, οι προτάσεις έπεσαν “βροχή”, αλλά ήταν μόνο πάνω σε αντίστοιχους ρόλους, όπως αυτός της Μαρίνας Κουντουράτου.

“Είχα μόνο ανάλογες προτάσεις, δεν με ενδιέφεραν. Διάλεξα τη μόνη πρόταση, η οποία ήταν διαφορετική για την επόμενη δουλειά μου” διευκρίνισε.

Γιατί δεν συνεχίστηκαν οι “Δύο ξένοι”

“Δεν περίμενα την επιτυχία, που είχαν, οι “Δύο Ξένοι”. Κανονικά θα κάναμε και 3η σεζόν. Ήταν όλα κανονισμένα” είπε η Εβελίνα Παπούλια.

“Είχαμε συμφωνήσει να κάνουμε τρίτη μισή σεζόν, κάποια στιγμή είχαμε έναν ωραίο τσακωμό με τον Αλέξανδρο Ρήγα, εγώ είχα κουραστεί πάρα πολύ γιατί ήμουν έγκυος, το φορτίο ήταν τεράστιο για μένα, οπότε κάπου τσάκισε και δεν κατάλαβα πού. Νομίζω ότι το πρόβλημα ήταν ότι μετά πήγε στρατό ο Αλέξανδρος” περιέγραψε η γνωστή ηθοποιός.

Εβελίνα Παπούλια: Ο Νίκος Σεργιανόπουλος έχει στιγματίσει τη ζωή μου

“Πάντα λέω τον αγαπώ. Δεν λέω τον αγαπούσα. Ο Νίκος έχει στιγματίσει τη ζωή και την καριέρα μου. Είχα πάθει ένα πολύ έντονο σοκ τότε, δεν ήθελα καθόλου να μιλήσω για αυτό και ακόμα ταράζομαι” είπε.

“Ήταν ένας άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων, έπρεπε να βρεις τον τρόπο να τον προσεγγίσεις για να σου ανοιχτεί, ήταν κλειστός, ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος, αγαπούσε πάρα πολύ τις γυναίκες, ήταν πολύ κύριος απέναντι τους” κατέληξε η Εβελίνα Παπούλια.