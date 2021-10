Πολιτική

“Μπάλλος” - Πέτσας για Αττική: δεν είχαν καθαριστεί φρεάτια σε πολλές περιοχές

Για απογοητευτική εικόνα σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου έκανε λόγο ο Αν. ΥΠΕΣ. Τι είπε για τις περιοχές που “πνίγηκαν”, τα έργα για τα όμβρια και τον Κηφισό.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ήταν την Παρασκευή ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.

Ερωτηθείς για την κακοκαιρία «Μπάλλος» και τα προβλήματα που προκάλεσε, ο κ. Πέτσας είπε πως «αυτό που έχει σημασία να ξέρουμε όλοι, είναι ότι σε περιπτώσεις κακοκαιρίας, όπως αυτή, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία σε όλη την Ελλάδα που είναι επικίνδυνα και πρέπει να τα σημάνουμε στους πολίτες για να τα αποφεύγουν».

«Ο κίνδυνος δεν έχει περάσει, αναμένονται ισχυρά φαινόμενα στην Χαλκιδική, όπου έβρεχε έντονα το πρωί», τόνισε ο κ. Πέτσας, συμπληρώνοντας ότι «υπάρχουν οι ιρλανδικές διαβάσεις, που διασχίζουν πολίτες σε πολλές περιοχές και πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, διότι μπορεί να έρθει απότομα μεγάλος όγκος νερού».

«Σε πολλές περιοχές δεν είχαν καθαριστεί φρεάτια – και σε περιοχές της Αττικής – και είχαμε τα αποτελέσματα που είδαμε, ενώ σε περιοχές όπως στο Μαρκόπουλο, χρειάζονται μια σειρά παρεμβάσεων για υδραυλικά έργα και για την διαχείριση των ομβρίων υδάτων, διότι συχνά ο δρόμος διοχετεύει τα όμβρια και δεν υπάρχει μια διαχείριση για την κίνηση των ομβρίων υδάτων κάτω από τον δρόμο», σημείωσε.

Όπως σημείωσε, «είναι απογοητευτική η εικόνα στην Αττική σε ορισμένα σημεία. Για την κατάσταση στο Φάληρο, τα προβλήματα οφείλονται στα έργα. Τα φράγματα που είχαν φτιάξει οι ανάδοχοι έσπασαν και προκάλεσαν τα προβλήματα και αυτά και είναι κάτι που πρέπει να το δουν η Περιφέρεια και ο ανάδοχος».

Για τον Κηφισό

Σχετικά με την κατάσταση στον Κηφισό, ο κ. Πέτσας είπε ότι «η εικόνα του Κηφισού ήταν απογοητευτική εχθές και πρέπει τα έργα να τελειώσουν γρήγορα για να μην επαναληφθούν».

Όπως είπε ο Αν. Υπ. Εσωτερικών, «από το ΣΕΦ μέχρι τον Φλοίσβο είναι ένα τεράστιο έργο. Οι εργασίες είχαν καθυστέρηση, διότι υπήρχε πρόβλημα με τον ανάδοχο. Τα προβλήματα λύθηκαν, από την αρχή του χρόνου έγινε επανεκκίνηση των εργασιών και από τον Μάρτιο και μετά, οι εργασίες εκτελούνται εντατικά και όταν τελειώσει το έργο, τα όμβρια ύδατα θα διοχετεύονται κάτω από την παραλιακή».

Προσέθεσε ότι «εχθές, εμείς αντιληφθήκαμε ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι δραστικό. Η απόφαση να κλείσει η εθνική οδός στην κάθοδο του Κηφισού ή η παραλιακή ελήφθη λόγω της προειδοποίησης της ΕΜΥ για έντονα φαινόμενα την νύχτα στην Αττική και άλλες περιοχές. Δεν έπρεπε να υπάρχουν αυτοκίνητα στον Κηφισό, διότι υπήρχε φόβος να υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα. Για αυτό πήραμε αυτήν την απόφαση για την απαγόρευση κυκλοφορίας».

Για την τηλεργσσία

«Υπήρξε ενθάρρυνση για τηλεργασία στον ιδιωτικό τομέα. Στον δημόσιο τομέα ήταν εκτεταμένη η τηλεργασία το προηγούμενο διάστημα και ήταν πιο εύκολη η εργασία εξ αποστάσεως. Η εν λόγω απόφαση για μη λειτουργία δημοσίων υπηρεσιών, με βάση την τηλεργασία που ήταν αναπτυγμένη στο Δημόσιο, ελήφθη η εν λόγω απόφαση, ώστε να αποσυμφορηθούν οι δρόμοι και να μην κυκλοφορήσουν όλοι, όταν ανοίξουν οι δρόμοι. Προφανώς δεν υπήρξε διαχωρισμός των εργαζόμενων στο Δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα», τόνισε ο κ. Πέτσας.

