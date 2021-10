Τεχνολογία - Επιστήμη

“Μπάλλος” - Meteo: Οι περιοχές που “πνίγηκαν” από τη βροχή (χάρτης)

Σε ποιες περιοχές έβρεξε περισσότερο τις τελευταίες ώρες. Πάνω από 1400 κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική για βοήθεια.

Η κακοκαιρία «Μπάλλος» συνεχίζει να πλήττει τη χώρα.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σημειώθηκαν από την αρχή του εικοσιτετραώρου σήμερα σε αρκετές περιοχές, ενώ χιονοπτώσεις καταγράφηκαν στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας και της Πίνδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου των αυτομάτων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως το πρωί της Παρασκευής καταγράφηκαν σε:

Αμαλιάδα (104 χιλιοστά),

Αιτωλικό και Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας (54),

Παλαιοχώρα Χανίων (53),

Κριεζά Ευβοίας (52),

Βατοπέδι Άθω (49),

Λευκάδα (48),

Πύργο Ηλείας (47 χιλιοστά).

Σημειώνεται ότι από χθες, Πέμπτη, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε συνολικά 1.424 κλήσεις, κυρίως για αντλήσεις υδάτων, μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο, κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων.

