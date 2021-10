Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Μακέντα: Συντηρητική αποκατάσταση ή χειρουργείο και δύο μήνες εκτός

Το πρόβλημα στον αστράγαλο του Μακέντα, απασχόλησε έντονα τις τελευταίες ημέρες τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Τι αποφάσισαν μαζί με τον παίκτη.



Το πρόβλημα στον αστράγαλο που ταλαιπωρεί εδώ και περίπου πέντε μήνες τον Φεντερίκο Μακέντα, απασχόλησε πολύ έντονα τις τελευταίες ημέρες τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι (σε συνεργασία με τον παίκτη, τον προπονητή και το ιατρικό τιμ) συζήτησαν όλες τις παραμέτρους και «ζύγισαν» όλα τα δεδομένα του θέματος.

Οι δρόμοι που είχαν οι «πράσινοι» ήταν δύο: Είτε ο Ιταλός επιθετικός θα έμπαινε σε μία περίοδο συντηρητικής αποκατάστασης με ειδικές ενέσεις, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο πόνος στο σημείο και να αρχίσει να ανεβάσει προοδευτικά τις επιδόσεις του (σε μία περίοδο, με συνεχόμενα ματς, όπου ουδείς... περισσεύει στο «πράσινο» στρατόπεδο), είτε θα περνούσε την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπίσει μια και καλή το πρόβλημα, με αφαίρεση του μικρού οστού που εξείχε στον αστράγαλο και δημιουργούσε τους πόνους. Στο δεύτερο σενάριο, ο Μακέντα θα έμενε όμως εκτός δράσης για τουλάχιστον δύο με δυόμισι μήνες και θα επέστρεφε στο γήπεδο στις αρχές του 2022!

Την τελευταία εβδομάδα υπήρξαν αρκετές αλλαγές... κατεύθυνσης, στη συζήτηση προς την τελική απόφαση, ωστόσο, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), σε πρώτη φάση επιλέχθηκε να μην κάνει επέμβαση ο 30χρονος επιθετικός.

Ο Μακέντα θα ξεκινήσει το ειδικό πρόγραμμα συντηρητικής αποκατάστασης με τις ειδικές ενέσεις και απ’ την προσεχή Δευτέρα (18/10) ή Τρίτη (19/10), αναμένεται να «μπει» στο πρόγραμμα της ομάδας. Με το ιατρικό τιμ να παρακολουθεί το πώς θα «αντιδράσει» το πόδι του ενόψει και των επόμενων αγώνων.

Το όλο θέμα παραμένει λεπτό και θα υπάρχει διαρκής επαναξιολόγηση πάνω στο πρόβλημα του Ιταλού επιθετικού, καθώς οι επόμενες 2-3 εβδομάδες θα «δείξουν» αν θα αποφύγει οριστικά το χειρουργείο...

