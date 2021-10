Κοινωνία

Τηλεφωνικές απάτες: Κρατούμενος “έφαγε” 250000 ευρώ παριστάνοντας τον τραπεζικό

Απάτη μεγατόνων με αρχηγό έγκλειστο στις φυλακές αποκάλυψε η αστυνομική έρευνα. Τι βρέθηκε στα σπίτια των συλληφθέντων και στο κελί του κρατούμενου.

Εγκληματική ομάδα, που διέπραττε απάτες σε βάρος πολιτών σε περιοχές της Αττικής, της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, των Ιονίων Νήσων, της Κρήτης, των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων, της Μακεδονίας και της Ροδόπης, εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Τρίπολης, συλλαμβάνοντας στην Αττική, την Ηλεία και την Κρήτη τέσσερις άνδρες, ηλικίας 20, 21, 28 και 42 ετών. Μάλιστα, για τις ίδιες υποθέσεις κατηγορείται και ένας 44χρονος, ο οποίος βρίσκεται έγκλειστος σε φυλακές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, έπειτα από έρευνες που έκαναν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Τρίπολης, αξιοποιώντας παράλληλα τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει, προέκυψε ότι οι πέντε άνδρες είχαν ξεκινήσει την δράση τους από τον Οκτώβριο του 2020 και είχαν διαπράξει συνολικά 47 απάτες και απόπειρες απάτης, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος που ξεπερνά τις 250.000 ευρώ.

Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται ο 44χρονος, ο οποίος, όντας έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης, επικοινωνούσε τηλεφωνικά με ανυποψίαστους πολίτες, στους οποίους παρουσιαζόταν ως τραπεζικός υπάλληλος του υποκαταστήματος της περιοχής τους.

Στη συνέχεια και με το πρόσχημα ότι δικαιούνταν αναδρομικά συντάξεων, είτε οι ίδιοι είτε συγγενικά τους πρόσωπα, τους έπειθε να καταβάλλουν χρηματικά ποσά, δήθεν ως παρακράτηση του αντίστοιχου φόρου, σε τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι ανήκαν σε άλλα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, που λειτουργούσαν ως «βιτρίνα».

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και στο κελί του έγκλειστου, βρέθηκαν επτά κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 10.675 ευρώ, καθώς και αποδεικτικά έγγραφα μεταφοράς χρημάτων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρίπολης, ενώ οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Τρίπολης συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

