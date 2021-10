Παράξενα

“Μπάλλος” – Κολωνός: Με κανό... διέσχισε δρόμο (εικόνες)

Οι πλημμυρισμένοι δρόμοι οδήγησαν μία κάτοικο της περιοχής να μετακινηθεί με… κανό!



H κακοκαιρία "Μπάλλος" χτύπησε και τον Κολωνό, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Ειδικά μηχανήματα βρίσκονται από το πρωί στο σημείο και προσπαθούν να απομακρύνουν τα νερά. Οι πλημμυρισμένοι δρόμοι οδήγησαν μία κάτοικο να μετακινηθεί με… κανό!

Η γυναίκα θέλησε με αυτόν τον τρόπο να διακωμωδήσει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται από χθες η περιοχή, μετά τις καταστροφές από τον «Μπάλλο».

Ο όγκος των νερών που έχει καλύψει την περιοχή είναι τέτοιος ώστε παρά την προσπάθεια συνεργείων του Δήμου από το απόγευμα της Πέμπτης να κάνουν απάντληση η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί ουσιαστικά το πρωί της Παρασκευής, με το ύψος των νερών να φτάνει το μισό μέτρο.

