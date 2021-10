Κοινωνία

“Μπάλλος” - Χαλάνδρι: Έπεσε μπαλκόνι πολυκατοικίας (εικόνες)

Πανικός από κατάρρευση μπαλκονιού πολυώροφης πολυκατοικίας στο Χαλάνδρι.

Εφιαλτικές στιγμές έζησαν οι ένοικοι τετραόροφης πολυκατοικίας το πρωί της Παρασκευής, στο Χαλάνδρι, όταν κατέρρευσε η οροφή μπαλκόνιου του τελευταίου ορόφου

Το απίστευτο περιστατικό λίγο μετά τις 08:00, στην οδό Κουρτέτση.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το μπαλκόνι έπεσε λόγω διάβρωσης.

Σύμφωνα με ντην ΕΛΑΣ, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ωστόσο ζητήθηκε η εκκένωση της πολυκατοικίας για να εξεταστεί η στατικότητα του κτηρίου.





