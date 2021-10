Κοινωνία

Συνελήφθη 34χρονος για ληστεία σε χρηματαποστολή και εμπρησμό

Στα χέρια της Αστυνομίας, ύστερα από χρόνια ερευνών έπεσε ένας 34χρονος.



Συνελήφθη το μεσημέρι της 13ης Οκτωβρίου ένας 34χρονος για απήθεια από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 34χρονος προσπάθησε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας, οι οποίοι τον κυνήγησαν, τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο 34χρονος έχει διαπράξει στο παρελθόν κι άλλες αξιόποινες πράξεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ στις 10 Φεβρουαρίου του 2018 στου Ζωγράφου, μαζί με άγνωστο συνεργό του, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, ακινητοποίησαν με την απειλή όπλου, υπάλληλο ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, κατά τη διάρκεια παραλαβής χρημάτων από κατάστημα σούπερ μάρκετ και του αφαίρεσαν το ειδικό κυτίο μεταφοράς αξιών.

Επίσης, στις 17 Μαΐου του 2009 ο 34χρονος μαζί με συνεργούς του, τοποθέτησαν και ενεργοποίησαν Αυτοσχέδιους Εκρηκτικούς Εμπρηστικούς Μηχανισμούς σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, σταθμευμένα εξωτερικά και εσωτερικά αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στην Λ. Μεσογείων. Από τις εκρήξεις και πυρκαγιές, προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές στους χώρους της αντιπροσωπείας.

Για τις δύο υποθέσεις υποβλήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών δικογραφία και σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου και συνελήφθη.

Ο συλληφθείς, τόσο με την δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του για απείθεια όσο και για το ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του για τις δύο ανωτέρω πράξεις, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για τη συμμετοχή του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις συνεχίζεται.

