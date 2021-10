“Η Φάρμα”: 6 παίχτες “ανακοίνωσε” ο ΑΝΤ1 (βίντεο)

Life

Ο Βαγγέλης Περρής, στην εκπομπή “Το Πρωινό”, ανακοίνωσε την πρώτη εξάδα των παικτών που θα πάρουν μέρος στην επόμενη “Φάρμα” του ΑΝΤ1.

Οι Μέγκι Nτρίο, Μίνα Ορφανού και Μαίρη Μηλιαρέση είναι οι πρώτες τρεις παίκτριες της «Φάρμας» που επιστρέφει στον ΑΝΤ1, με πρεμιέρα στο β΄ μισό της τηλεοπτικής σεζόν.

Αντίστοιχα, οι τρεις πρώτοι άνδρες παίχτες που «ανακοινώθηκαν» από τον σταθμό, μέσω του Βαγγέλη Περρή και της εκπομπής «Το Πρωινό», είναι οι Σταμάτης Γαρδέλης, Μάνος Πανταζής και Κωσταντίνος Παπαϊωάννου, πιο γνωστός ως «Κουτσαβάκης», που έγινε πανελλήνια γνωστός μετά το πρόστιμο για κορονοπάρτι στην Θεσσαλονίκη.

Πρόσφατα, ο Σάκης Τανιμανίδης, σε ότι αφορά την «Φάρμα», είπε ότι «ακόμη χτίζεται «Η Φάρμα», καθώς έπρεπε να αλλάξουμε τοποθεσία, λόγω των πυρκαγιών που κατέστρεψαν τις εγκαταστάσεις».

Προσέθεσε ότι θα αρχίσει να προβάλλεται από το β΄ μισό της τηλεοπτικής σεζόν και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, σχετικά με τους συμμετέχοντες, «θα γίνει χαμός με τους παίκτες».

«Έχουμε καινούριες διαδικασίες, το παιχνίδι αλλάζει λίγο και θα είναι πιο ενδιαφέρον», υπογράμμισε ο Σάκης Τανιμανίδης, σχετικά με το τι πρέπει να περιμένει το τηλεοπτικό κοινό.

