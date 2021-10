Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Το παιδί μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Δεκατριάχρονη παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, λίγο πριν από τις 9 το πρωί, στη Σίνδο Θεσσαονίκης. Το ατύχημα έγινε στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου, μπροστά από τα γυμνάσια της περιοχής.

Η 13χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς», ενώ η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Σημειώνεται, ότι λόγω της βροχόπτωσης και της ολισθηρότητας των δρόμων καταγράφηκαν από νωρίς τροχαία ατυχήματα σε διάφορα σημεία του πολεοδομικού συγκροτήματος.

