Ρόδος - 8χρονη: “Θρίλερ” με τις αναφορές για βιασμό της

Με την λήψη καταθέσεων από το οικογενειάκο περιβάλλον του παιδιού συνεχίζεται η επείγουσα προκαταρκτική έρευνα.



Mε την λήψη καταθέσεων από την 33χρονη μητέρα του 8χρονου παιδιού, τον σύντροφό της με καταγωγή από τον Πόντο, την γιαγιά του αλλά και από τα δύο ακόμη κορίτσια της, ηλικίας 10 και 12 ετών, παρουσία παιδοψυχολόγου, συνεχίστηκε και επρόκειτο να ολοκληρωθεί χθες το απόγευμα, «ενισχυμένη» και με έκθεση του ιατροδικαστή, η επείγουσα προκαταρκτική έρευνα που διενεργούν κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Το τέταρτο παιδί της 33χρονης και του νεότερου σε ηλικία συντρόφου της είναι 6 μηνών ενώ είχε παραγγελθεί αρμοδίως κοινωνική έρευνα μετά την γέννηση του στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.



Στόχος των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου είναι να παραδώσουν σήμερα τη δικογραφία στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου για τα περαιτέρω ενώ εικάζεται, με δεδομένο ότι δεν υφίστανται παρά μόνο αχνές ενδείξεις για σεξουαλική κακοποίηση, ότι θα δοθεί και νέα παραγγελία για τη διενέργεια συμπληρωματικών ανακριτικών πράξεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αρμοδίως από την κ. Εισαγγελέα δεν είχε παραγγελθεί η λήψη καταθέσεως από τον παππού του παιδιού.



Τονίζεται ότι από την ιατροδικαστική εξέταση των υπολοίπων παιδιών δεν βρέθηκαν στοιχεία υποδηλωτικά κακοποίησης. Σε ό,τι αφορά το 8χρονο παιδί ο ιατροδικαστής παρέδωσε αρμοδίως μια αναλυτική έκθεση περιγραφής των ευρημάτων στην οποία πιθανολογείται ο τρόπος προκλήσεώς τους χωρίς να προκύπτει με βεβαιότητα σεξουαλική κακοποίηση. Η μελέτη επί του προκειμένου συνεχίζεται από τον ιατροδικαστή.



Η υπόθεση ούτε και χθες ξεκαθάρισε και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί δεν συγκλίνουν στην τέλεση σεξουαλικού εγκλήματος ενώ αρμοδίως δεν έχει ακόμη αποκλειστεί και το ενδεχόμενο αυτοτραυματισμού που φαντάζει όμως ακραίο.



Εχει προκύψει πάντως από τις καταθέσεις ότι η κακοποίηση που υπέστη το παιδί προήλθε από κάποιο αντικείμενο, που το ίδιο περιέγραψε ότι μοιάζει ως «μαχαίρι» στην κατάθεση που έδωσε προχθές παρουσία παιδοψυχολόγου.



Η παιδοψυχολόγος έχει αποφανθεί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι το παιδί έχει νοητική στέρηση και το τοποθετεί ως προς την αντίληψη του στην ηλικία των 3,5 ετών. Η επικοινωνία μαζί του και οι απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα που του έγιναν ήταν εξαιρετικά δύσκολη με αποτέλεσμα μόνο υποθέσεις να μπορούν να γίνουν. Η παιδοψυχολόγος στην πολύωρη κατάθεσή της δεν κατέληξε σαφώς στο τι έχει συμβεί.



Σύμφωνα με την «Δημοκρατική» φέρεται το παιδί να έχει «παράπονο» με συγγενικό του πρόσωπο, που είναι αυστηρό. Αξιολογείται αρμοδίως πληροφορία που θέλει το ένα εκ των αδελφών του 8χρονου παιδιού να έχει βίντεο σε κινητό τηλέφωνο στο οποίο φέρεται να χτυπά το παιδί ο παππούς του. Θα απαιτηθούν προφανώς κι άλλες συνεδρίες και άλλοι τρόποι προσεγγίσεως του παιδιού προκειμένου να ξεκαθαρίσει αρμοδίως τι έχει συμβεί.



Τα δύο του αδέλφια εξεταζόμενα, παρουσία παιδοψυχολόγου, εξέφρασαν σύμφωνα με τις πληροφορίες την στεναχώρια τους για το γεγονός ότι δεν βρίσκονται μαζί με τους παππούδες τους, επεσήμαναν ότι ο παππούς τους είναι αυστηρός αλλά τους αγαπά και απέκλεισαν οιαδήποτε υποψία για τέλεση αδικημάτων εντός του στενού κύκλου της οικογενείας.



Η 33χρονη μητέρα κατέθεσε ότι η ίδια και ο σύντροφός της δεν εργάζονται και παραμένουν στην οικία τους, πάνω από την οικία των παππούδων των παιδιών και γονέων της, με τα παιδιά. Τόνισε ότι απουσιάζει μόνο για να μεταβεί σε σούπερ μάρκετ και για άλλες εργασίες και τα παιδιά μένουν με τους γονείς της που την συνδράμουν.



Όπως υποστηρίζει η ίδια όταν έμαθε από την κόρη για τον τραυματισμό της στα γεννητικά όργανα πριν μια εβδομάδα και είδε κάποια σημάδια, τράβηξε μια φωτογραφία και την απέστειλε σε φίλη της για να την συμβουλευτεί. Δύο μέρες μετά βρήκε την αστυνομία στην οικία της και όπως τόνισε δεν γνωρίζει οτιδήποτε που σχετίζεται με κακοποίηση του παιδιού. Ο σύντροφός της αλλά και η μητέρα της ομοίως δεν συνέφεραν κάτι νεότερο στην έρευνα και δηλώνουν ομοίως άγνοια για την κακοποίηση του παιδιού.



Η επείγουσα προκαταρκτική εξέταση που διενεργούν από την 11η Οκτωβρίου 2021 οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, παραγγέλθηκε από την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρόδου έγινε, ειδικότερα, μια ανώνυμη καταγγελία, λίγων γραμμών, στην οποία εμφανιζόταν το κοριτσάκι μέλος πολυμελούς οικογένειας ως θύμα βιασμού.



Απεστάλη άμεσα στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου παραγγελία για τη διερεύνηση του συνόλου σχεδόν των σεξουαλικών εγκλημάτων με συνημμένη την ανώνυμη καταγγελία και ακολούθως οι αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία της και μετέφεραν το παιδί για έλεγχο στην ιατροδικαστική υπηρεσία και ακολούθως για προσωρινή φύλαξη και φροντίδα στην παιδιατρική κλινική.



Ακολούθησε έκδοση διάταξης της κ. Εισαγγελέως για την αφαίρεση προσωρινά της επιμέλειάς της από την μητέρα της και την ανάθεσή της σε επιτελείς του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ρόδου.

Πηγή: dimokratiki.gr

