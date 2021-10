Κοινωνία

Εκβιασμός με ροζ βίντεο, μετά από “πρόσκληση” σε όργιο!

Η 28χρονη, η γνωριμία της με γυναίκα που είχε δύο συντρόφους και η καταγγελία στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου για τον εντοπισμό άγνωστου επί του παρόντος εκβιαστή που κατόρθωσε με αριστοτεχνικό τρόπο να αποσπάσει από ζευγάρι Ροδιτών βίντεο με ερωτικές τους στιγμές, μετατρέποντας την ζωή τους στην πορεία σε πραγματικό εφιάλτη.

Ολα ξεκίνησαν την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου όταν μια 28χρονη ημεδαπή δέχτηκε αίτημα φιλίας στον λογαριασμό της στο Facebook από άγνωστη, η οποία της συστήθηκε ως νοσοκόμα, υπήκοος Μεγάλης Βρετανίας, που διέμενε στο Φαληράκι.

Η 28χρονη ξεκίνησε να μιλάει μαζί της και στην πορεία γνωρίστηκε διαδικτυακά μέσω του facebook και με τον 29χρονο σύντροφό της. Η 28χρονη, που διατηρούσε παράλληλο δεσμό και με έναν 37χρονο ημεδαπό, πείστηκε από την εμφανιζόμενη ως αλλοδαπή νοσοκόμα, ότι ήταν πρόθυμη να συμμετέχει με την ίδια και τον 29χρονο σύντροφο της σε ερωτικό όργιο.

Οι συνομιλίες τους γινόντουσαν τις πρώτες πρωινές ώρες συνήθως κατά την 02.00 και σε μια εξ’ αυτών ο 29χρονος απέστειλε στην «νοσοκόμα» ένα βίντεο που είχε με την 28χρονη με προσωπικές τους στιγμές, προφανώς για να την «δελεάσει».

Από την ημέρα εκείνη ξεκίνησε η αποστολή του βίντεο από την εμφανιζόμενη ως «νοσοκόμα» σε τρίτους μέσω του messenger ακόμη και στον 37χρονο, τον δεύτερο σύντροφο της 28χρονης.

Η τελευταία δεχόταν απειλητικά μηνύματα και μηνύματα με εκβιαστικό περιεχόμενο, ενώ όταν μπλόκαρε την «νοσοκόμα» άρχισε να δέχεται αιτήματα φιλίας από παντελώς άγνωστους σ’ αυτήν λογαριασμούς. Ο δράστης επεδίωκε να συνεχίσει την εγκληματική του δράση.

Η 28χρονη υπέβαλε μήνυση την 20η Αυγούστου 2021 η οποία διαβιβάστηκε για τα περαιτέρω στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μέσω του συνδέσμου αυτής στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου και σύμφωνα με τις πληροφορίες οι αστυνομικοί βρίσκονται κοντά στον εντοπισμό του δράστη μέσω ανάλυσης των ηλεκτρονικών του ιχνών.

Η ανάρτηση στο διαδίκτυο γυμνών ή ερωτικών φωτογραφιών-βίντεο κάποιου ατόμου από πρώην συντρόφους αποτελεί μάστιγα που μετρά όλο και πιο πολλά θύματα. Η εταιρεία του Ζάκερμπεργκ δημιούργησε ειδικό τμήμα αντιμετώπισης του φαινομένου του revenge porn αλλά, όπως φαίνεται, δεν παρέχει και καμιά σοβαρή προστασία.

Τα στελέχη του Facebook αναφέρουν ότι γίνεται τιτάνια προσπάθεια από τους τεχνικούς της εταιρείας για να εξαφανίζεται αυτό το ροζ υλικό όσο το δυνατόν συντομότερα, τόσο από την πλατφόρμα του FB όσο και από δημοφιλείς εφαρμογές που του ανήκουν (Instagram, Whats App κ.α.).

Εντούτοις, αυτό δεν λύνει το πρόβλημα αφού στις περισσότερες περιπτώσεις η ζημιά έχει γίνει για τα θύματα πριν από την εξαφάνιση του υλικού.

Οπως αναφέρει σε δημοσίευμα της η ιστοσελίδα ειδήσεων τεχνολογίας CNET, το Facebook μέσω ενός προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης, σε περίπτωση που γίνεται προσπάθεια δημοσίευσης γυμνής φωτογραφίας ενός ατόμου, η πλατφόρμα κάνει τον σχετικό έλεγχο και αν διαπιστώσει ότι αυτή η φωτογραφία αποτελεί προϊόν porn revenge την μπλοκάρει και δεν επιτρέπει να δημοσιοποιηθεί.

