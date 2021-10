Κοινωνία

Χαλάνδρι - Πτώση μπαλκονιού: Προσωρινά ακατάλληλη η πολυκατοικία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στέγη για τις οικογένειες της πολυκατοικίας όπου κατέρρευσε μπαλκόνι εξασφάλισε ο Δήμος Χαλανδρίου.

Την άμεση κινητοποίηση της δημοτικής Αρχής του Χαλανδρίου προκάλεσε η πτώση μπαλκονιού σε πολυκατοικία της πόλης, καθώς αυτό του 5ου ορόφου έπεσε στο μπαλκόνι του 4ου. Αν και ο δήμος δεν εμπλέκεται άμεσα σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο επί τόπου έσπευσαν μηχανικοί της Τεχνικής Υπηρεσίας, καθώς και η Πολεοδομία της Αγίας Παρασκευής, αλλά και ο ίδιος ο δήμαρχος, Σίμος Ρούσσος.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, αλλά έχει προκύψει πρόβλημα με τη διαμονή των ενοίκων της πολυκατοικίας μέχρι να ολοκληρωθεί η αυτοψία, να γίνουν οι σχετικές μελέτες και να βγει το πόρισμα της Πολεοδομίας για την καταλληλότητα όλου του κτιρίου.

Έτσι, ο Δήμος Χαλανδρίου ήρθε σε συμφωνία με ξενοδοχείο της περιοχής και εξασφάλισε στέγη για τις οικογένειες της συγκεκριμένης πολυκατοικίας.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό”: η πρόταση γάμου στον Όλυμπο και τα δάκρυα (βίντεο)

“Μπάλλος” - Meteo: Οι περιοχές που “πνίγηκαν” από τη βροχή (χάρτης)

Διεθνής Ημέρα του Λευκού Μπαστουνιού