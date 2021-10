Αθλητικά

“Το Πρωινό” - Κουτούλιας: δεν επέτρεψα να μου κάνουν bullying (βίντεο)

Η εξομολόγηση του Παραολυμπιονίκη για την παιδική του ηλικία, το “βάρος” του τεχνητού μέλους και τα οφέλη ο “κόλλημα” με τον αθλητισμό.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ήταν το πρωί της Παρασκευής ο Παραολυμπιονίκης, Χρήστος Κουτούλιας, ο οποίος έχει γεννηθεί με ατελές το δεξί του χέρι.

Όπως είπε στην Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, «γύρω στα 6-7 χρόνια μου κατάλαβα πόσο διαφορετικός ήμουν, από τον τρόπο που με κοίταζαν οι γύρω μου. Μεγάλωσα στο Περιστέρι σε μια γειτονιά που ήμουν φυσιολογικός και έπαιζα με όλα τα παιδιά».

«Δεν έχω δεχθεί bullying, διότι εγώ δεν το επέτρεψα, είχα πάντα ένα «τείχος». Ακόμη και αν βίωσα bullying, δεν το κατάλαβα, δεν το ήξερα, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ σε τέτοια ηλικία», είπε ο Παραολυμπιονίκης μας.

Ερωτηθείς γιατί δεν χρησιμοποιεί πρόσθετο μέλος, ο Χρήστος Κουτούλιας είπε «είχα πρόσθετο μέλος, αλλά το έβγαλα γιατί ήταν ένα «βάρος» για μένα. Μετέπειτα στον αθλητισμό, για ένα διάστημα, στον στίβο, φορούσα πρόσθετο μέλος, αγωνιστικό όμως».

Όπως συμπλήρωσε, «ήταν μια κοροϊδία το τεχνητό μέλος, διότι το φόραγα για το σχολείο μόνο, ενώ έξω στην γειτονιά και τα παιχνίδια δεν φορούσα ποτέ».

«Τώρα έχω στραφεί στο Tae Kwon Do, διότι είναι πιο οικονομικό για εμένα να αθλούμαι με αυτό. Είμαι 30 ετών και δουλεύω κάνοντας personal training», είπε ο Χρήστος Κουτούλιας στο «Πρωινό».

Όπως τόνισε, «δεν αισθάνθηκα ποτέ μειονεκτικά, λόγω της έλλειψης του χεριού μου, διότι ήμουν από μικρός μέσα στον αθλητισμό».

