“Μπάλλος” – Εύβοια: Νεκρός ο βοσκός

Το πρώτο θύμα της κακοκαιρίας. Τραγικός επίλογος στις έρευνες για τον εντοπισμό του κτηνοτροφου.

Νεκρός βρέθηκε πριν από λίγο ο 69χρονος κτηνοτρόφος που αγνοείτο από χθες στους Τσακαίους της Εύβοιας.

Ο 69χρονος εντοπίστηκε από το ελικόπτερο πάνω από το ρέμα στο σημείο όπου ήταν σε εξέλιξη οι έρευνες. Το πτώμα βρέθηκε στην κοίτη του ρέματος, το οποίο τον παρέσυρε με το αυτοκίνητό του χθες το βράδυ.

Αυτή την ώρα αναμένεται στο σημείο ο γιος του για την αναγνώριση.

Σημειώνεται ότι η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ ότι ένα άτομο παρασύρθηκε με το αυτοκίνητο του όταν επιχείρησε να διασχίσει το πλημμυρισμένο ρέμα. Από τις έρευνες που ακολούθησαν εντοπίστηκαν τμήματα του αυτοκινήτου και σήμερα βρέθηκε νεκρός ο 69χρονος.

Ενισχύονται οι δυνάμεις για τον εντοπισμό άνδρα στην περιοχή Τσακαίοι Ευβοίας και συνολικά επιχειρούν 20 #πυροσβέστες με 7 οχήματα, ομάδα έρευνας διάσωσης της 7ης Ε.Μ.Α.Κ. και 1 Ε/Π ενώ μεταβαίνει ομάδα Σ.μη.Ε.Α. από την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Αττικής. Συνδρομή παρέχουν το Λ.Σ. και εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 15, 2021

