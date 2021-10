Ισπανία: Ψάρι “γίγας” έπιασαν στην Θέουτα (εικόνες)

Μπροστά σε ένα εντυπωσιακό θέαμα βρέθηκαν ο θαλάσσιος βιολόγος Ενρίκε Οστάλε αλλά και ψαράδες στα ανοιχτά της Θέουτα, στην Ισπανία, καθώς έπιασαν ένα τεράστιο ψάρι.

Πιθανότατα πρόκειται για ένα mola alexandrini, υποείδος του φεγγαρόψαρου της οικογένειας των μολιδών.

Το τεράστιο φεγγαρόψαρο, ένα είδος που συγκαταλέγεται στα ευάλωτα και δεν τρώγεται στην Ευρώπη, είχε μήκος 3,2 μέτρων και πλάτους 2,9 μέτρων, δήλωσε ο Ενρίκε Οστάλε σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Η «ψαριά» που κλήθηκε να αξιολογήσει, ήταν ένα ρεκόρ για την περιοχή. Σε αυτήν, λόγω των θαλάσσιων ρευμάτων και των μοτίβων μετανάστευσης του φεγγαρόψαρου, το είδος συναντάται συχνά.

