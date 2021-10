Κοινωνία

ΕΜΠ: Αυθαίρετο μέσα στο Πολυτεχνείο έχτιζαν φοιτητές! (εικόνες)

Η αυθαίρετη κατασκευή "ξηλώθηκε" από υπαλλήλους της Πολεοδομίας, συνοδεία... αστυνομικών.



Αστυνομικοί συνόδεψαν σύμερα το πρωί υπαλλήλους της Πολεοδομίας του Δήμου Ζωγράφου εντός του χώρου του ΕΜΠ μετά από καταγγελία για παράνομη κατασκευή από ομάδα αγνώστων ατόμων εντός της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια εισαγγελέα και την πρυτανική αρχή, κατεδαφίστηκε ο αυθαίρετος τοίχος και απομακρύνθηκαν τα οικοδομικά υλικά από συνεργεία του Δήμου.

Χθες, ο Κοσμήτορας της Σχολής Σταύρος Κουρκούλης μαζί με δύο μέλη του Πανεπιστημίου προσπάθησαν να σταματήσουν εν εξελίξει εργασίες ανέγερσης τοίχους, έξω από τα αμφιθέατρα καθώς δεν υπήρχε η σχετική οικοδομική άδεια. Ομάδα φοιτητών που βρίσκονταν στο σημείο και λειτουργούσαν ως ομάδα περιφρούρησης, τους απώθησαν και τους εξύβρισαν.

Στη συνέχεια, ο κ. Κουρκούλης μετέβη στο Α.Τ Ζωγράφου όπου κατήγγειλε το γεγονός και σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Ν.4495/2017 «Περί Ελέγχου και Προστασίας του Δομημένου Περιβάλλοντος».

Επίσης, η Αστυνομία πραγματοποιεί οργανωμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του οδηγού του αυτοκινήτου που μετέφερε τα οικοδομικά υλικά και ακόμη τριών ατόμων που συμμετείχαν στις εργασίες της παράνομης κατασκευής.

«Τα πανεπιστήμια δεν μπορεί να είναι χώροι κατασκευής αυθαιρέτων, ούτε χώροι βίας. Οφείλουν να είναι κέντρα μόρφωσης, επικοινωνίας, ελευθερίας και επομένως χώροι ασφάλειας για τους φοιτητές, τους καθηγητές και το προσωπικό. Υπηρετούμε τη νομιμότητα και τα πραγματικά δικαιώματα των νέων!», αναφέρεται σε ανάρτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.





Σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση αναφέρει ότι «τα θλιβερά γεγονότα στην Πολυτεχνειούπολη, όπου ελεγκτές υγείας εκδιώκονται, αντίπαλες συμμορίες συμπλέκονται, φοιτητές απειλούνται, ήλθαν να συμπληρωθούν με την πρωτοφανή ενέργεια αντεξουσιαστών να χτίσουν αυθαίρετο κτίσμα εντός του χώρου! Η κυβέρνηση όχι μόνον δεν «καθάρισε» τα ελληνικά πανεπιστήμια όπως υποσχόταν προεκλογικά, αντίθετα τα κατέστησε έρμαια συμμοριών. Που μάλιστα απολαμβάνουν τέτοια ασυλία, ώστε να κουβαλούν ακόμα και τόνους οικοδομικών υλικών εντός πανεπιστημιακών χώρων για να χτίζουν «γιάφκες»».

