Κορονοϊός - Πανεπιστήμια: Οδηγός Αυτοβοήθειας για την επιστροφή των φοιτητών

Οδηγός Αυτοβοήθειας για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των φοιτητών και των φοιτητριών κατά την επιστροφή τους στον χώρο του Πανεπιστημίου υπό συνθήκες πανδημίας.

Το Εργαστήριο Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του ΕΚΠΑ διαμόρφωσε έναν Οδηγό Αυτοβοήθειας για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη των φοιτητών και των φοιτητριών κατά την επιστροφή τους στον χώρο του Πανεπιστημίου υπό συνθήκες πανδημίας.

Ο Οδηγός αντλεί από τα επιστημονικά πεδία της Ψυχολογίας και της Παιδαγωγικής, είναι εναρμονισμένος με τις αντίστοιχες οδηγίες των Πανεπιστημίων άλλων χωρών κατά το τρέχον διάστημα της επιστροφής και παράλληλα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας.

Στόχος του Οδηγού είναι να συμβάλει στην προαγωγή της φοίτησης και της ψυχικής υγείας, καθώς και στην ενίσχυση της διάθεσης συνεργασίας και του αισθήματος ευθύνης στον φοιτητικό πληθυσμό, κατά τη μετάβαση από την εξ αποστάσεως στη διά ζώσης λειτουργία.

