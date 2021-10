Πολιτισμός

Adele: το νέο videoclip “έσπασε τα κοντέρ” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την αποθέωση γνώρισε το νέο τραγούδι της Adele, που έκανε επανεμφάνιση έπειτα από έξι χρόνια. Μέσα σε λίγες ώρες το βίντεο παρακολούθησαν εκατομμύρια άνθρωποι.

Του Τάσου Μαγιόπουλου

Έξι ολόκληρα χρόνια μετά τον τελευταίο της δίσκο, η Adele επιστρέφει θριαμβευτικά και η μαγική φωνή της «λάμπει», στο νέο της τραγούδι «Easy on Me».

Η σπουδαία Βρετανίδα τραγουδίστρια, ερμηνεύει με μοναδικό τρόπο το νέο της single, μια πιανίστικη μπαλάντα - προσωπική εξομολόγηση προς το παιδί της, τον οκτάχρονο Angelo.

Μέσα από τους στίχους της, εξηγεί στο μικρό της αγγελούδι, τους λόγους για τους οποίους αναγκάστηκε να πάρει διαζύγιο από τον πατέρα του και, όπως δηλώνει η ίδια, να διαλύσει την ζωή του παιδιού τους, ένα γεγονός που δημιούργησε τραύμα στην ψυχή της, που όπως ομολογεί, πιθανότατα δεν θα επουλωθεί ποτέ.

Η αλλαγή από ασπρόμαυρο σε έγχρωμο πλάνο, που επιλέγει στη μέση του κομματιού ο βραβευμένος σκηνοθέτης Χαβιέ Ντολάν, σηματοδοτεί την μετάβαση της Adele από το στάδιο της ενοχής και της θλίψης σε μια κατάσταση ανασυγκρότησης και ώθησης προς την προσωπική ευτυχία και γαλήνη.

Η επιστροφή της μεγάλης ερμηνεύτριας αποδείχθηκε τεράστια επιτυχία, καθώς 300.000 άνθρωποι συντονίστηκαν στην πρεμιέρα του στο YouTube για να το δουν ζωντανά. Τις πρώτες 8 ώρες περισσότεροι από 15 εκατομμύρια χρήστες το απόλαυσαν την επιστροφή της Adele, ενώ στις πρώτες 12 ώρες από την ανάρτηση του, οι θεάσεις είχαν ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια.