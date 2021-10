Υγεία - Περιβάλλον

Συμβουλές για ασφαλή οδήγηση στη βροχή!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται να κάνεις.

H βροχή έρχεται με τις δικές της προκλήσεις στην οδήγηση. Αυτό που προκαλεί είναι η μειωμένη ορατότητα και η απώλεια πρόσφυσης. Μάλιστα το 74% όλων των τροχαίων που σχετίζονται με τον κακό καιρό συμβαίνουν σε βρεγμένο οδόστρωμα.

Τι συμβαίνει όταν βρέχει;

Ο συντελεστής τριβής της ασφάλτου μειώνεται δραματικά και η ολισθηρότητα αυξάνεται.

Τα ελαστικά δεν ζεσταίνονται, μειώνοντας ακόμη περισσότερο την πρόσφυση.

Τα βαμμένα τμήματα του οδοστρώματος (διαχωριστικές λωρίδες και διαβάσεις) αποκτούν ακόμα μικρότερη πρόσφυση.

Η ορατότητα μειώνεται (θολώνουν τα κρύσταλλα των αυτοκινήτων και φορτηγών καθώς και οι ζελατίνες των μοτοσικλετιστών).

Τα σήματα και οι φωτεινοί σηματοδότες γίνονται δυσδιάκριτα για όλους.

Οι λακκούβες είναι γεμάτες νερό, γίνονται δυσδιάκριτες και δεν εντοπίζεται εύκολα το βάθος τους.

Οι σχάρες των υπονόμων φράζουν από σκουπίδια που παρασύρονται στο δρόμο, και τα νερά πλημμυρίζουν το δρόμο και ειδικά τις υπόγειες διαβάσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Επίδομα θέρμανσης: Πριν τα Χριστούγεννα η καταβολή του μεγαλύτερου τμήματος

Δένδιας - Μπλίνκεν: με “βαριά” ατζέντα η πρώτη συνάντηση

“Μπάλλος” - Νέα Φιλαδέλφεια: τι λένε οι μαθητές για την “γέφυρα” με τα θρανία