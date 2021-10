Πολιτισμός

Μάθιου Μίντλερ: Αυτοκτόνησε ο νεαρός ηθοποιός

Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις για τον τρόπο που επέλεξε να βάλει τέλος στην ζωή του ο 19χρονος ηθοποιός του Χόλιγουντ.

Ο Μάθιου Μίντλερ, ο ηθοποιός που ήταν σταρ ως παιδί, αυτοκτόνησε χρησιμοποιώντας νιτρικό νάτριο το οποίο παρήγγειλε διαδικτυακά έναντι 15 δολαρίων και αφού αναζήτησε πως να το χρησιμοποιήσει σε αυτοκτονία, σύμφωνα με αξιωματούχους και τη μητέρα του.

Σύμφωνα με το TMZ, μετά από τοξικολογικές εξετάσεις το ιατροδικαστικό γραφείο αποφάνθηκε ότι ο θάνατος του ηθοποιού που συμμετείχε στο «Our Idiot Brother» οφείλεται σε αυτοκτονία.

Ο οξειδωτικός παράγοντας, που χρησιμοποιείται συχνά για τη διατήρηση τροφών όπως το κρέας, οδηγεί σε θάνατο προκαλώντας χαμηλή αρτηριακή πίεση και περιορίζοντας τη ροή οξυγόνου στο σώμα.

Η μητέρα του Μίντλερ επιβεβαίωσε στο TMZ ότι ο γιος της αγόρασε την ουσία στο διαδίκτυο για να αυτοκτονήσει κατά τις πρώτες μέρες που ήταν μακριά από το σπίτι του, στο πανεπιστήμιο Millersville στην Πενσυλβάνια.

Η Μόνικα Μίντλερ, η οποία αποκάλυψε στο παρελθόν ότι ο γιος της έπασχε από άγχος, δήλωσε ότι ο ίδιος αναζητούσε πληροφορίες για το πώς να πάρει νιτρικό νάτριο και να το χρησιμοποιήσει για να βάλει τέλος στη ζωή του ανώδυνα, είπε η μητέρα του, η οποία δεν είχε ιδέα εκ των προτέρων ότι ο γιος της σχεδίαζε να αυτοκτονήσει.

Η ίδια μιλάει ανοιχτά ελπίζοντας ότι αυτό θα αποτελέσει προειδοποίηση για άλλες οικογένειες.

