Ταϊβάν: δεκάδες νεκροί από φωτιά σε κτήριο (βίντεο)

Οι Αρχές αναζητούν τα αίτια της ανείπωτη τραγωδίας, από την φωτιά στο 13ώροφο κτήριο, που “λαμπάδιασε” μέσα στην νύχτα.

Του Λευτέρη Πράσινου

«Κόλαση φωτιάς» σε 13ώροφο κτήριο της πόλης Καοσιούνγκ, της νότιας Ταϊβάν.

Τεράστιες φλόγες ξεπήδησαν από τα σωθικά της πολυκατοικίας και ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να τις σβήσουν.

Στο κτήριο καταστημάτων και διαμερισμάτων, διέμεναν, σύμφωνα με ντόπιους, κυρίως ηλικιωμένοι, με σοβαρά οικονομικά και κινητικά προβλήματα, καθώς και άστεγοι.

Η μεγάλη φωτιά, που μάλλον ξεκίνησε από το ισόγειο, «έπιασε στον ύπνο» τους ενοίκους, καθώς εκδηλώθηκε στις 3 τη νύχτα. Τουλάχιστον 46 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

Από τις τοπικές Αρχές συστάθηκε ανεξάρτητη επιτροπή, για να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.

Μόλις τον περασμένο μήνα, είχαν τοποθετηθεί πυροσβεστήρες στο κτήριο. Όμως, μόνο τρεις πυροσβεστήρες ανά όροφο, καθώς οι ένοικοι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα για αγορά περισσότερων.

