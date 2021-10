Οικονομία

ΕΛΣΤΑΤ: 9% η μείωση του ΑΕΠ το 2020

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μείωση άγγιξε το 9% σε σχέση με το 2019, έναντι μείωσης 8,2% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ τον Μάρτιο 2021.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του έτους 2020 σε όρους όγκου παρουσίασε μείωση κατά 9% σε σχέση με το 2019, έναντι μείωσης 8,2% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ τον Μάρτιο 2021.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία:

Η τελική καταναλωτική δαπάνη του έτους 2020 σε όρους όγκου παρουσίασε μείωση κατά 5,5% σε σχέση με το έτος 2019, έναντι μείωσης 3,4% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2021.

σε σχέση με το έτος 2019, έναντι μείωσης 3,4% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2021. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2020 σε όρους όγκου παρουσίασαν μείωση κατά 7,6% σε σχέση με το έτος 2019, έναντι μείωσης 6,8% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2021.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2020 σε όρους όγκου παρουσίασαν μείωση κατά 21,5% σε σχέση με το έτος 2019, έναντι μείωσης κατά 21,7% που είχε ανακοινωθεί και στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2021.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του έτους 2020 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασε μείωση κατά 9,8% σε σχέση με το έτος 2019, έναντι μείωσης 9,6% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2021.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη του έτους 2020 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασε μείωση κατά 6,2% σε σχέση με το έτος 2019, έναντι μείωσης 4,4% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2021.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2020 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασαν μείωση κατά 14,7% σε σχέση με το έτος 2019, έναντι μείωσης 14,6% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2021.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών του έτους 2020 σε τρέχουσες τιμές παρουσίασαν μείωση κατά 28,1% σε σχέση με το έτος 2019, έναντι της ίδιας μείωσης 28,1% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση, τον Μάρτιο 2021.

Αχτσιόγλου: Η βαθύτερη ύφεση του 2020 εκθέτει την κυβέρνηση και τους πανηγυρισμούς της

Η Τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Έφη Αχτσιόγλου, σε δήλωση της αναφέρει ότι: Σύμφωνα με τη νεότερη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ η ύφεση του 2020 αποδεικνύεται ακόμα βαθύτερη φτάνοντας το 9%, αντί του 8,2% που αρχικά είχε εκτιμηθεί.

Η αναθεώρηση προς το χειρότερο της -ήδη βαθιάς- ύφεσης επιβεβαιώνει ότι το 2020 η κυβέρνηση δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα στήριξης της κοινωνίας και της οικονομίας, δεν στήριξε ουσιωδώς το εισόδημα των εργαζομένων, τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επέβαλε το πιο αποτυχημένο λοκ-ντάουν χωρίς να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα Υγείας.

Η νέα εκτίμηση φέρνει τη χώρα να έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ύφεση στην Ευρωζώνη το 2020, με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία.

Η βαθύτερη ύφεση του 2020 εκθέτει την κυβέρνηση και αποτελεί ένα σοβαρό καμπανάκι για τους εκτός τόπου και χρόνου πανηγυρισμούς της, σχετικά με την εκτιμώμενη ανάπτυξη του 2021. Από την οποία, μάλιστα, οι επιλογές του κ. Μητσοτάκη αποκλείουν τη μεγάλη πλειονότητα της κοινωνίας.