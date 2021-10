Πολιτική

ΚΙΝΑΛ: Παράταση για την υποβολή υποψηφιοτήτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες χιλιάδες υπογραφές για την υποψηφιότητα της Γεννηματά, ακόμη και μετά την απόσυρση της.

Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται η παράταση στην υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη Προέδρου στο ΚΙΝΑΛ, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις που προκάλεσε η αποχώρηση από την κούρσα της ηγεσίας της Φώφης Γεννηματά, λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε με ευρύτατη πλειοψηφία να δοθεί παράταση στην κατάθεση υποψηφιοτήτων, μέχρι την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου στις 17:00, με ταυτόχρονη κατάθεση των 5.000 υπογραφών που απαιτούνται.

Τις τελευταίες ώρες είχαμε την κατάθεση 3 νέων υποψηφιοτήτων, από τον Βασίλη Κεγκέρογλου, τον Παύλο Γερουλάνο και τον Παύλο Χρηστίδη.

Να σημειωθεί ότι η συλλογή υπογραφών για τη Φώφη Γεννηματά, σταμάτησε με την αιφνίδια εξέλιξη της πορείας της υγείας της, την είσοδο της στο νοσοκομείο και την δήλωση της ότι δεν θα είναι υποψήφια.

Παρόλα αυτά η αποστολή υπογραφών από πολλά σημεία της χώρας συνεχίστηκε και ο αριθμός ξεπέρασε τις 20.000.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλέξης Κούγιας: Τροχαίο στο δρόμο προς Λάρισα

Μάθιου Μίντλερ: Αυτοκτόνησε ο νεαρός ηθοποιός

“Μπάλλος” - Χαλάνδρι: Έπεσε μπαλκόνι πολυκατοικίας