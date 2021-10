Κόσμος

Βρετανία: Αιματηρή επίθεση κατά βουλευτή του Μπόρις Τζόνσον

Πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι δέθηκε ένας βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος.

Βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον δέχθηκε πολλά χτυπήματα με μαχαίρι στη διάρκεια μιας συνάντησης με ψηφοφόρους της εκλογικής περιφέρειάς του, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Sky.

Ο Ντέιβιντ Έιμες, που εκπροσωπεί το Σάουθεντ Ουέστ του Έσεξ, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από έναν άνδρα ο οποίος εισήλθε στον χώρο όπου γινόταν η συνάντηση, ανέφερε το Sky.

Σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους που επικαλούνται τα βρετανικά Μέσα, ο 69χρονος βουλευτής πέθανε στο σημείο της επίθεσης.

Το γραφείο του βουλευτή στο Λονδίνο επιβεβαίωσε ότι ο βουλευτής δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι αλλά δεν έδωσε άλλες πληροφορίες.

Πριν από λίγο η αστυνομία ανέφερε στον λογαριασμό της στο Twitter ότι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, ένας 25χρονος συνελήφθη και ότι δεν αναζητεί άλλους υπόπτους για την επίθεση.

