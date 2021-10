Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Μεγάλωσε ακόμη περισσότερο την Παρασκευή η «μαύρη λίστα» των θανάτων ασθενών με κορονοϊό, ενώ παραμένει υψηλός ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ ανά την επικράτεια.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τηνΠαρασκευή 2665 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.Από το σύνολο των 2.665 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 11 είναι εισαγόμενα εκ των οποίων 9 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας .

Τα 496 εξ αυτών διαγνώστηκαν στην Ατική, στη Θεσσαλονίκη τα 423, ενώ 174 νέα κρούσματα διαγνώστηκαν στη Λάρισα.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

