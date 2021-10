Κοινωνία

Πυροβολισμοί σε Αστυνομικό Τμήμα

Επεισοδιακή ήταν η έναρξη της βάρδιας για μια 20χρονη αστυφύλακα.

Αναταραχή επικράτησε σε Αστυνομικό Τμήμα των Αθηνών τα ξημερώματα της Τρίτης 12 Οκτωβρίου.

Μια 20χρονη αστυφύλακας πήγε στις 05:30 τα ξημερώματα να αναλάβει βάρδια και κατά τη διάρκεια του ελέγχου που έγινε στο όπλο της, εκείνο εκπυρσοκρότησε 2 φορές.

Ευτυχώς δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός και όπως είθισται σε αυτές τις περιπτώσεις διεξάγεται ΕΔΕ για το περιστατικό.

