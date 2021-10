Κόσμος

Τέξας: Αστυνομικοί έβγαλαν αναίσθητο οδηγό από το φλεγόμενο αυτοκίνητό του (βίντεο)

Συγκλονιστικό είναι το βίντεο της διάσωσης ενός οδηγού από το αυτοκίνητό του, το οποίο έχει τυλιχθεί στις φλόγες.

Το βίντεο της διάσωσης αναίσθητου οδηγού από το φλεγόμενο όχημά του δημοσίευσε η αστυνομία του Τέξας από το υλικό που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας των αστυνομικών που επιχείρησαν.

Οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση για τροχαίο και όταν έφτασαν στο σημείο, το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες και ο ένας επιβάτης είχε εκτοξευτεί έξω, ο οδηγός όμως ήταν ακόμα μέσα στο αυτοκίνητο και μάλιστα, χωρίς τις αισθήσεις του.

«Έλα, έλα φίλε, ξύπνα!» φωνάζει ο αστυνομικός που φορά την κάμερα. «Έλα, δώσε μου το χέρι σου», συνεχίζει, χωρίς να παίρνει απάντηση.

Στο βίντεο φαίνονται οι αστυνομικοί να δίνουν μάχη με τις φλόγες και τη ζέστη, ενώ προσπαθούν να βγάλουν τον άνδρα έξω από το παράθυρο του οδηγού.

Καταφέρνουν να τον διασώσουν, δευτερόλεπτα προτού το όχημα τυλιχθεί ολόκληρο στις φλόγες.

Οι αστυνομικοί δέχθηκαν εύσημα για την πράξη τους και τη γενναιότητά τους.

«Είμαστε πολύ περήφανοι για τους αστυνομικούς και τη γρήγορη αντίδρασή τους, καθώς και τις ηρωικές τους πράξεις», αναφέρεται σε ανακοίνωση του τμήματος.

