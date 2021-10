Life

Shape Smart by Triumph

Αγάπησε το σώμα σου και γίνε μέλος της shapewear επανάστασης!

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από την εταιρεία:

«Η Τriumph, η μεγαλύτερη εταιρεία εσωρούχων παγκοσμίως, σε προσκαλεί να γνωρίσεις τη μοναδική σειρά εσωρούχων Triumph Shape Smart για να νιώσεις ξανά ελεύθερη και άνετη μέσα κι έξω, επιλέγοντας εσώρουχα που αγαπούν τις καμπύλες και σμιλεύουν το κορμί χωρίς να καταπιέζουν, αναδεικνύοντας την πιο θηλυκή του εκδοχή.

Η φυσική άνεση δεν σημαίνει τίποτα χωρίς να νιώθεις όμορφα πρωτίστως μέσα σου, στο μυαλό και στο συναίσθημα. Για το λόγο αυτό, μπορεί να νιώθεις αυτοπεποίθηση και να αγαπάς το σώμα σου, αλλά πάντα θα υπάρχουν μέρες που θα χρειαστείς μια μικρή ώθηση. Μερικές φορές, το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένα χέρι βοηθείας για να νιώσεις όμορφα, συναισθηματικά αλλά και σωματικά. Κάποιες φορές, όλο αυτό πηγάζει μόνο από το να φοράς, π.χ. το αγαπημένο σου κραγιόν, ή το αγαπημένο σου άρωμα. Άλλες φορές αρκεί ένα εσώρουχο μέσα από τα ρούχα, ώστε να διαμορφώνει το σώμα και να σου χαρίζει αυτοπεποίθηση να φοράς αυτό που σου αρέσει.

Τώρα υπάρχει ένα μυστικό αναφορικά με τα εσώρουχα, που θα θέλεις να μοιραστείς με όλες τις γυναίκες της ζωής σου... Τα καθημερινά shapewear είναι τόσο άνετα, που πραγματικά μπορείς να τα φοράς όλη μέρα, κάθε μέρα. Έχεις αναζητήσει ποτέ να βάλεις ένα εσώρουχο που θα κάνει το ρούχο σου να "στρώσει" καλύτερα; Τα Triumph Shape Smart, τα έξυπνα και λειτουργικά εσώρουχα που διαθέτουν ειδικές ζώνες διαμόρφωσης και υψηλό επίπεδο άνεσης, σηματοδοτούν ότι μπορείς να τα φοράς όλη μέρα, από το πρωί στη δουλειά μέχρι τη βραδινή έξοδο.

Άλλωστε είμαστε μοντέρνες, πολυάσχολες γυναίκες με πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε σε καθημερινή βάση και η άνεση αποτελεί ένα ‘must’ αναφορικά με τα shapewear που αναζητάμε σήμερα. Τα Triumph Shape Smart, αποτελούν την απόλυτη λύση κάθε μέρα όλη μέρα, για μια καλοσμιλευμένη σιλουέτα. Η σειρά έχει σχεδιαστεί για να απελευθερώνει και να προσφέρει το χέρι βοηθείας, ανεξάρτητα από το τι μέρα είναι ή τι επιλέγουμε να φορέσουμε, είτε πρόκειται για pencil φούστα είτε ένα στενό φόρεμα. Έχει να κάνει με τη σαγηνευτικά και φυσικά σμιλευμένη σιλουέτα.

Για περισσότερα από 130 χρόνια, η Triumph στηρίζει καθημερινά όλες τις γυναίκες και γιορτάζει μαζί τους κάθε μικρή ή μεγάλη αλλαγή συνεχίζοντας να δημιουργεί εσώρουχα που παρέχουν λύσεις για κάθε μέγεθος και σωματότυπο, συμβάλλοντας στη γυναικεία αυτοπεποίθηση. Γνώρισε σήμερα κι εσύ τα Triumph Shape Smart και γίνε μέλος της shapewear επανάστασης!

#TogetherWeTriumph #ShapeSmart #TriumphLingerie ».