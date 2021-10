Πολιτική

Μητσοτάκης – βουλευτίνες και δικαστικοί από το Αφγανιστάν συναντήθηκαν στο Μαξίμου

Γυναίκες που γλίτωσαν από τους Ταλιμπάν και φιλοξενούνται στη χώρα μας έγιναν δεκτές από τον Πρωθυπουργό.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου τρεις γυναίκες βουλευτές και τρεις γυναίκες δικαστικούς από το Αφγανιστάν οι οποίες απεγκλωβίστηκαν από τη χώρα τους και το καθεστώς των Ταλιμπάν και φιλοξενούνται σήμερα στην Ελλάδα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η βουλευτής και πρώην Υπουργός Εργασίας Amena Afzali, η βουλευτής και πολιτική ακτιβίστρια Halima Askari, η νεότερη βουλευτής του Αφγανιστάν, Shagufa Noorzai, η δικαστής και συγγραφέας για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Ferozan Qasimi, η εφέτης Δικαστής και πρώην υπεύθυνη κατά των φυλετικών διαχωρισμών για γυναίκες και παιδιά, Yalda Nasimee, καθώς και η δικαστής Zuhal Naseri.

Οι έξι γυναίκες ευχαρίστησαν την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό που συνεργάστηκαν ταχύτατα με ξένες χώρες και σειρά διεθνών οργανισμών για να φέρουν σε πέρας τη δύσκολη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τους από το Αφγανιστάν, καθώς επίσης την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία.

«Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι από αυτά τα οποία έγιναν στην πατρίδα σας τους τελευταίους μήνες» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την υποδοχή των έξι γυναικών στο Μέγαρο Μαξίμου. «Και ξέρω ότι εδώ και 20 χρόνια, όλες, με τον τρόπο σας, έχετε αγωνιστεί για τα δικαιώματα των γυναικών στο Αφγανιστάν. Μέσα από την ενασχόλησή σας με την πολιτική, αλλά και μέσα από τις υπηρεσίες που προσφέρατε στο δικαστικό σώμα» πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε την ηγεσία και τα στελέχη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου καθώς και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας «για την ταχύτητα με την οποία ανταποκρίθηκαν στα διεθνή αιτήματα, σχετικά με την φιλοξενία, σε αυτήν την δύσκολη συγκυρία, γυναικών που θα κινδύνευαν εάν παρέμεναν στο Αφγανιστάν με τις παρούσες συνθήκες».

«Θέλω να ξέρετε ότι στα πλαίσια της δραστηριοποίησης μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας να στηρίξουμε τον λαό του Αφγανιστάν. Δεν θέλουμε να νομιμοποιήσουμε το καθεστώς των Ταλιμπάν και δεν θα το κάνουμε. Αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε, ώστε η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει σε αυτούς που την έχουν πραγματική ανάγκη», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

