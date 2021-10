Οικονομία

“MYTILINEOS”: “τέλος αποστολής” για τα ελικόπτερα που μίσθωσε η εταιρεία (εικόνες)

Τα τέσσερα πυροσβεστικά ελικόπτερα που εξασφάλισε και χρηματοδότησε η εταιρία "MYTILINEOS", τα οποία συνέβαλαν στην κατάσβεση των πυρκαγιών το καλοκαίρι, επιστρέφουν στην Αυστραλία.

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η τελετή αναχώρησης των τεσσάρων ελικοπτέρων που έπειτα από δωρεά της MYTILINEOS (ύψους €3,3 εκατ.) παραχωρήθηκαν στον κρατικό μηχανισμό για τις ανάγκες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Όπως σημειώνεται και σε σχετική ενημέρωση, «τα ελικόπτερα τύπου BELL 214 BI της αμερικάνικης εταιρείας Erickson Inc., πλήρως στελεχωμένα τόσο με ιπτάμενο προσωπικό, όσο και με προσωπικό υποστήριξης που αποτελούνταν από περισσότερους από 20 πιλότους, μηχανικούς και μεταφραστές, ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους Έλληνες πυροσβέστες, στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την κατάσβεση των ενεργών μετώπων των πυρκαγιών που έπληξαν τη χώρα.

Στους δύο μήνες που παρέμειναν στη χώρα μας επιχείρησαν σε ενεργά μέτωπα της Δυτικής & Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, του βορειοανατολικού Αιγαίου και φυσικά της Αττικής. Με 155 ώρες πτήσης, πραγματοποίησαν 986 ρίψεις νερού, συμβάλλοντας σημαντικά στις προσπάθειες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας και των εθελοντών, ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό η κατάσβεση των πυρκαγιών. Συγκεκριμένα, συνέδραμαν στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές.

Ο Επιτελάρχης του Π.Σ. Αντιστράτηγος Αλέξιος Ράπανος δήλωσε: «Εκ μέρους του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, από τη θέση του Επιτελάρχη, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μας στην εταιρεία MYTILINEOS για τη δωρεάν παραχώρηση των τεσσάρων ελικοπτέρων, που ήρθαν να ενισχύσουν τις προσπάθειές μας στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Νιώθω επίσης την ανάγκη να ευχαριστήσω τους πιλότους των ελικοπτέρων που επιχείρησαν μαζί μας σε πολύ δύσκολες συνθήκες παρέχοντας τα μέγιστα. Η προσφορά σας, ιδιαίτερα σε κρίσιμες περιόδους, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη αρωγής και ευαισθησίας τόσο στην πολιτεία όσο και στις ανάγκες των συνανθρώπων μας.»

Εκ μέρους της MYTILINEOS, η Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας & Στρατηγικής Μάρκετινγκ Βίβιαν Μπουζάλη, αφού ευχαρίστησε τα πληρώματα των 4 ελικοπτέρων, αλλά και το σύνολο των Ελλήνων πυροσβεστών για το έργο τους, μετέφερε τη δέσμευση της Εταιρείας να συνεχίσει να είναι αρωγός της Πολιτείας, όσες φορές και αν υπάρξει ανάγκη.

Η MYTILINEOS ως ενεργό και αναπόσπαστο κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας συμμετέχει ενεργά σε δράσεις με περιβαλλοντικό πρόσημο και δη στην αναδάσωση και ανοικοδόμηση των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές».

