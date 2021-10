Τεχνολογία - Επιστήμη

“Μπάλλος”- Λέκκας στον ΑΝΤ1: 30 εκατομμύρια τόνοι νερού έπεσαν στην Αττική

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ στο δελτίο του ΑΝΤ1 για την κακοκαιρία «Μπάλλος» που έπληξε την Ελλάδα, προκαλώντας προβλήματα.

«Στα όρια του σχεδιασμού των έργων», ήταν η ποσότητα του νερού που έπεσε στα πλαίσια της κακοκαιρίας «Μπάλλος», δήλωσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, στο δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

¨Όπως είπε, μόνο στο Λεκανοπέδιο και όχι σε ολόκληρη την Αττική, «έπεσαν 30 εκατομμύρια τόνοι νερού. Μιλάμε για τεράστια ύψη νερού, όχι όμως ακραία φαινόμενα, όπως αυτό της Μάνδρας».

Ερωτηθείς σχετικά με το αν ανταποκρίθηκε η Πολιτική Προστασία, εκτίμησε πως «δόθηκε η εικόνα ότι, έχουμε να κάνουμε με συγκροτημένη Πολιτική Προστασία. Τα πήγαμε καλά, η εμπειρία είναι χρήσιμη», είπε και τόνισε ότι σε τέτοιου είδους κινήσεις «πρέπει να συμμετέχουν επιστήμονες».





