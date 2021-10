Κόσμος

Ρωσικό ΥΠΕΞ για Κατεχόμενα – Κριμαία: Μυθεύματα οι συζητήσεις με την Τουρκία

Διαψεύδει τα περί αναγνώρισης των Κατεχομένων από τη Μόσχα το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας.

«Συμφωνία-μύθος και μυθεύματα» είναι όσα έχουν γραφεί αρχικώς σε τουρκικά ΜΜΕ περί δήθεν συζητήσεων μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας για μια υποτιθέμενη αμοιβαία αναγνώριση της Κριμαίας ως ρωσικού εδάφους και των Κατεχομένων στην Κύπρο, σύμφωνα με δήλωση της επίσημης εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρίας Ζαχάροβα.

Απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ η Μ. Ζαχάροβα επαναβεβαίωσε επίσης την «αμετάβλητη» και «καλά γνωστή» θέση της Ρωσίας για το Κυπριακό: «Τασσόμαστε με συνέπεια υπέρ μιας λύσης εντός του διεθνούς δικαίου, η οποία βασίζεται στα ψηφίσματα του ΣΑ και προβλέπει τη δημιουργία στην Κύπρο μιας διζωνικής, δικοινοτικής Ομοσπονδίας με ενιαία διεθνή νομική υπόσταση, κυριαρχία, υπηκοότητα και υποστηρίζουμε τις προσπάθειες, που καταβάλλει ο γγ του ΟΗΕ, στο πλαίσιο της αποστολής καλών υπηρεσιών του, για την επανέναρξη της διαδικασίας των διακοινοτικών συνομιλιών».

Μάλιστα τάχθηκε κατά των προσπαθειών αναγνώρισης των Κατεχομένων, λέγοντας: «Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε μια αυξημένη δραστηριότητα, που στοχεύει στη διεθνή αναγνώριση του παράνομου κρατικού μορφώματος στη Βόρεια Κύπρο και καλούμε να αποφευχθούν βήματα, που είναι ικανά να προκαλέσουν αύξηση της έντασης μεταξύ των κοινοτήτων. Καλούμε να αποφευχθεί καθετί, που μπορεί να διαταράξει την ισορροπία της κατάστασης στη νήσο».

Η Ρωσίδα εκπρόσωπος είπε ότι είναι απαράδεκτη κάθε υπόνοια περί «παζαριών» και υποστήριξε ότι «η Δημοκρατία της Κριμαίας είναι αναπόσπαστο τμήμα και ένα από τα πλέον δυναμικά αναπτυσσόμενα μέλη της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το έδαφος της χώρας μας δεν ήταν ποτέ και δεν θα είναι αντικείμενο παζαριού. Ισοδυναμεί με προβοκάτσια το ότι κάποια δημοσιεύματα διανοούνται για εμάς κάτι τέτοιο».

Μάλιστα χαρακτήρισε όχι μόνο «λανθασμένους», αλλά και «επικίνδυνους» τους παραλληλισμούς «μεταξύ της ρωσικής Κριμαίας και της λεγόμενης "ΤΔΒΚ"», διότι «παρόμοιες φαντασιώσεις αποπροσανατολίζουν τη διεθνή κοινή γνώμη, υπονομεύουν την εμπιστοσύνη και γεννούν αρνητικά συναισθήματα, μεταξύ άλλων και ως προς το θέμα της διευθέτησης του Κυπριακού».

Στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας ενημέρωσης Ρώσων δημοσιογράφων και ανταποκριτών ξένου Τύπου, η Μ. Ζαχάροβα ανακοίνωσε ότι στις 21 Οκτωβρίου ο Κύπριος υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης θα επισκεφθεί τη Μόσχα και θα έχει συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, με τον οποίο θα υπογράψουν και σειρά συμφωνιών.

