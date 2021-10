Κοινωνία

“Μπάλλος” – Χαλάνδρι: Καθίζηση στην Παπανικολή

Διακοπή της κυκλοφορίας λόγω καθίζησης του οδοστρώματος στο Χαλάνδρι.

Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήμα της οδού Παπανικολή στο Χαλάνδρι, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της ΕΛΑΣ, έκλεισε η οδός Παπανικολή στο ρεύμα προς Χαλάνδρι, από το ύψος της διασταύρωσής της με την οδό Ζαν Μωρεάς.

