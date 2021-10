Αθλητικά

Ολυμπιακός: Ανατολάκης και Μανιάτης επέστρεψαν στην “ερυθρόλευκη οικογένεια”

Από ποιο πόστο θα προσφέρουν τις υπηρεσίες του στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές της ομάδας.

O Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρόσληψη των παλαίμαχων ποδοσφαιριστών του, Γιάννη Μανιάτη και Γιώργου Ανατολάκη, στην ερυθρόλευκη οικογένεια και συγκεκριμένα στη Β΄ ομάδα (U23).

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει την περαιτέρω στελέχωση της Ομάδας U23 (ομάδα Β) του συλλόγου.

Καθήκοντα Διευθυντή της Ομάδας Β αναλαμβάνει ο Γιάννης Μανιάτης.

Καθήκοντα Γενικού Αρχηγού της Ομάδας Β αναλαμβάνει ο Γιώργος Ανατολάκης.

