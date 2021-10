Κόσμος

Μετρό Μόσχας: Με…face control η αγορά εισιτηρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την δυνατότητα να πληρώνουν οι επιβάτες, μέσω… αναγνώρισης προσώπου, εγκαινίασε το μετρό της Μόσχας.

Το εκτεταμένο δίκτυο του μετρό της Μόσχας εγκαινίασε σήμερα για το επιβατικό κοινό, ένα σύστημα πληρωμής κομίστρου που χρησιμοποιεί τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου σε περισσότερους από 240 σταθμούς του, μια πρωτοβουλία που οι αρχές δήλωσαν ότι είναι η πρώτη του είδους της στον κόσμο.

Η Μόσχα, μια πόλη με πληθυσμό 12,7 εκατομμυρίων κατοίκων, διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα συστήματα βιντεοεπιτήρησης στον κόσμο. Έχει χρησιμοποιήσει την τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου για την επιβολή της καραντίνας για την αντιμετώπιση της COVID-19, ενώ διαδηλωτές που συμμετείχαν σε πολιτικές συγκεντρώσεις έχουν επίσης δηλώσει ότι η αστυνομία την έχει χρησιμοποιήσει για προληπτικές συλλήψεις και κρατήσεις.

Τώρα οι αρχές δίνουν την δυνατότητα σε όσους χρησιμοποιούν το μετρό να κάνουν χρήση της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου για να πληρώνουν το εισιτήριό τους, μέσω ενός συστήματος που ονομάζεται «Face Pay» και είναι εγκατεστημένο σε περιστρεφόμενο μηχανισμό (τουρνικέ) που είναι εξοπλισμένος με κάμερες.

«Η Μόσχα είναι η πρώτη πόλη στον κόσμο όπου αυτό το σύστημα λειτουργεί σε τέτοια κλίμακα», δήλωσε ο Μαξίμ Λιξούτοφ , επικεφαλής της διεύθυνσης μεταφορών της ρωσικής πρωτεύουσας.

Ο Λιξούτοφ δήλωσε ότι η χρήση του «Face Pay» είναι προαιρετική και πως οι άλλοι τρόποι πληρωμής παραμένουν σε χρήση.

Μέχρι τώρα, πριν τεθεί σε λειτουργία το εν λόγω σύστημα, οι επιβάτες έπρεπε να δώσουν την φωτογραφία τους και να τη συνδέσουν με τις κάρτες μετακίνησης και τις τραπεζικές τους κάρτες μέσω μιας εφαρμογής του μετρό της Μόσχας. Τώρα όσοι χρησιμοποιήσουν το μετρό, και είναι εγγεγραμμένοι στο «Face Pay» πρέπει απλώς να κοιτάξουν σε μια κάμερα που έχει τοποθετηθεί σε ένα καθορισμένο διάδρομο.

Η διεύθυνση μεταφορών της πόλης δήλωσε ότι τα δεδομένα των επιβατών θα κρυπτογραφούνται με ασφάλεια. Ωστόσο, ομάδες που ασχολούνται με την προστασία των ψηφιακών δικαιωμάτων, ισχυρίζονται ότι το σύστημα θα μπορούσε να υπονομεύσει την ιδιωτικότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Roskomsvoboda, μια ομάδα που ασχολείται με την προστασία των ψηφιακών δικαιωμάτων και της ελευθερίας των πληροφοριών, προειδοποίησε ότι το «Face Pay» θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς παρακολούθησης.

Το γραφείο του δημάρχου της Μόσχας είχε ανακοινώσει το 2018, όταν η Ρωσία είχε φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, ότι έθεσε σε εφαρμογή ένα σύστημα αναγνώρισης προσώπου στο μετρό για τον εντοπισμό καταζητούμενων εγκληματιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε διαμέρισμα σήμανε συναγερμό

Δένδιας στο Associated Press: Η δέσμευση των ΗΠΑ και το “όραμα” της Τουρκίας (βίντεο)

Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: Θα συναντηθούμε όλοι με τον ιό