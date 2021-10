Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο Johnson & Johnson: Δεύτερη δόση προτείνουν Αμερικανοί ειδικοί

Η απάντηση των ειδικών στο ερώτημα που τέθηκε από τον FDA που έχει εγκρίνει όλα τα εμβόλια κατά του κορονοϊού στις ΗΠΑ.

Μια επιτροπή Αμερικανών ειδικών συμφώνησε ομόφωνα σήμερα να συστήσει τη χορήγηση και δεύτερης δόσης του εμβολίου της Johnson & Johnson για την Covid-19.

Η πρόταση αυτή μπορεί να κατευνάσει τις ανησυχίες των 15 εκατομμυρίων Αμερικανών πολιτών που είχαν κάνει το μονοδοσικό εμβόλιο αλλά αναρωτιόντουσαν αν αρκεί για να τους προστατεύσει, ιδίως μετά την εξάπλωση της παραλλαγής Δέλτα.

Τα μέλη της επιτροπής, που συνεδρίασαν κατόπιν αιτήματος της υπηρεσίας τροφίμων και φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), συμφώνησαν ότι οι αποδείξεις όσον αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου είναι επαρκείς ώστε να συστήσουν τη χορήγηση δεύτερης δόσης, όπως υποστήριζε εξάλλου και η φαρμακοβιομηχανία.

Η σύσταση αυτή μπορεί πάντως να τροποποιηθεί από την FDA ή από τα CDC, τα ομοσπονδιακά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών. Τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες ενδέχεται να δοθεί η κατεπείγουσα έγκριση των υπηρεσιών αυτών.

Ορισμένοι από αυτούς τους ανεξάρτητους ειδικούς άφησαν να εννοηθεί ότι μολονότι η J&J ζήτησε να εγκριθεί η χορήγηση μιας «αναμνηστικής δόσης», η δόση αυτή θα έπρεπε να θεωρηθεί «συμπληρωματική», με στόχο να επιτευχθεί ένας πληρέστερος εμβολιασμός. «Πιστεύω ειλικρινά ότι επρόκειτο ανέκαθεν για ένα εμβόλιο δύο δόσεων. Είναι περίπλοκο να το συστήσω ως μονοδοσικό», είπε χαρακτηριστικά ο Πολ Όφιτ, ειδικός στην ανοσοποίηση στο παιδιατρικό νοσοκομείο της Φιλαδέλφειας.

Στη μελέτη της, που διεξήχθη στις ΗΠΑ, η J&J αναφέρει ότι η αποτελεσματικότητα του εμβολίου της απέναντι στη συμπτωματική μορφή της Covid-19 αυξήθηκε από το 70% στο 94% μετά τη χορήγηση δεύτερης δόσης δύο μήνες μετά την πρώτη, ποσοστά που είναι παρόμοια με εκείνα των εμβολίων που χρησιμοποιούν την τεχνολογία του αγγελιοφόρου RNA (Pfizer, Moderna).

Χθες, η επιτροπή σύστησε τη χορήγηση μιας αναμνηστικής δόσης του εμβολίου της Moderna για τους ευάλωτους πολίτες, ιδίως για τους άνω των 65 ετών και για εκείνους που λόγω της φύσης της εργασίας τους κινδυνεύουν περισσότερο να εκτεθούν στον ιό. Μια παρόμοια απόφαση είχε ληφθεί πριν από αρκετές εβδομάδες και για το εμβόλιο της Pfizer.

Η πρόταση για το εμβόλιο της J&J αφορά όλα τα άτομα άνω των 18 ετών που έκαναν την πρώτη δόση πριν από τουλάχιστον δύο μήνες.

