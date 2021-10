Αθλητικά

Euroleague: Ο Παναθηναϊκός “παραδόθηκε” στην Ρεάλ Μαδρίτης

Οι «πράσινοι» βρέθηκαν να χάνουν με διψήφιες διαφορές από πολύ νωρίς και ποτέ δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στο παιχνίδι.

Η... εκτροχιασμένη εκκίνηση του Παναθηναϊκού, δεν του επέτρεψε να φανεί ανταγωνιστικός στη Μαδρίτη. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 88-65 από τη Ρεάλ, για την 4η αγωνιστική της Euroleague, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 1-3, τη στιγμή που η «Βασίλισσα» με συντήρηση δυνάμεων πανηγύριζε τη δεύτερη διαδοχική νίκη της και τρίτη στο σύνολο.

O Παναθηναϊκός είδε τα βασικά «όπλα» του (Παπαπέτρου, Νέντοβιτς, Σαντ-Ρος) να... αφοπλίζονται από την άμυνα της Ρεάλ, με τους Ντάριλ Μέικον και Κέντρικ Πέρι να αποτελούν «εκλάμψεις» σε ένα... ασύνδετο βράδυ για το «τριφύλλι», κυρίως στην επίθεση. Αποκορύφωμα της κακής βραδιάς του Παναθηναϊκού, η τέταρτη περίοδος, όταν εμφανίστηκε να καταθέτει τα όπλα...

«Πονοκέφαλος» για την ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη ο θηριώδης σέντερ της Ρεάλ, Βάλτερ Ταβάρες με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Αλμπέρτο Αμπάλντε πρόσθεσε 16, κάνοντας ζημιά από τα 6.75 (3/3). Πολύτιμος για τους νικητές και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε με 14 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 30-18, 42-30, 62-50, 88-65

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ράντοβιτς, Πέτεκ, Τεπενιέρ.

