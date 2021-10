Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάλλος”: Τόνοι νερού και… προβλημάτων

“Μάχη” με τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στη βόρεια Ελλάδα. Εγκλωβισμένοι κάτοικοι από τις πλημμύρες. Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες.

Η κακοκαιρία “Μπάλλος” συνεχίζει την επέλασή της, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στο πέρασμά της. Τις προηγούμενες ώρες υπέβαλε σε σκληρή δοκιμασία περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Συναγερμός σήμανε στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, όπου οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν την υπερχείλιση του ρέματος, με αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρες. Ένας 54χρονος χρειάστηκε να απομακρυνθεί από το σπίτι του και να μεταφερθεί σε ασφαλή τοποθεσία.

Στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, απεγκλωβίστηκε οδηγός που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά σε ιρλανδική διάβαση στην κοινότητα Λαγκαδίκια.

Προβλήματα παρουσιάστηκαν σε σημεία του οδικού δικτύου στη Θεσσαλονίκη, λόγω των φερτών υλικών που συσσωρεύτηκαν από τις πλημμύρες.

Στο Λεκανοπέδιο της Αττικής έπεσαν 30 εκατομμύρια τόνοι νερού, είπε στον ΑΝΤ1 ο Καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας, αναφερόμενος στην ένταση των καιρικών φαινομένων.

Ολοκληρώθηκε το πρωί η απάντληση των υδάτων στην γέφυρα της παλιάς Λεωφόρου Ποσειδώνος, όπου την Πέμπτη εγκλωβίστηκε λεωφορείο και οι επιβαίνοντες υποχρεώθηκαν να το εγκαταλείψουν σχεδόν... κολυμπώντας.

Για τo Σάββατο, σύμφωνα και με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες που κατά τόπους μέχρι το απόγευμα, στη Θράκη, την ανατολική Μακεδονία, τα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου και πιθανώς τα Δωδεκάνησα θα είναι ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, σταδιακά θα εξασθενήσουν και θα φτάνουν από το μεσημέρι στα πελάγη τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια.

